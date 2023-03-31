Вытекло почти 90 тонн топлива: ГБР обвиняет бойца ВСУ в халатности, ему грозит 8 лет тюрьмы

По версии следствия, подозреваемый военный не проверил на плотность резервуар, куда было отгружено топливо для газотурбинных двигателей. В результате чего оттуда вытекло 89 тонн жидкости на 6,5 млн грн.

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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении военнослужащему из-за служебной халатности, в результате которой Вооруженные силы Украины потеряли 89 тонн авиационного топлива. Об этом сообщается на сайте ведомства 31 марта.

По версии следствия, в августе 2022 года украинский военный, в обязанности которого входило обеспечение хранения горюче-смазочных материалов одной из воинских частей ВСУ, не проверил на плотность резервуар, куда было отгружено топливо для газотурбинных двигателей. Как оказалось, в резервуаре были негерметичные клапаны, откуда и вытекло почти 89 тонн жидкости на сумму 6,5 млн грн.

После этого бойцу ВСУ сообщили о подозрении в халатном отношении к военной службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения — ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

В ГБР отмечают, что следствие проводит Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

Напомним, 16 марта сотрудники ГБР сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий командиру взвода одной из воинских частей Житомирщины, который избил солдата-срочника в учебном центре. Он отстранен от должности на время расследования.

14 марта правоохранители задержали украинского военного, которого подозревают в передачи России информации о стратегических и административных объектах на территории Николаевской области.