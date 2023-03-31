Витекло майже 90 тонн палива: ГБР звинувачує бійця ЗСУ у недбалості, йому загрожує 8 років в'язниці

За версією слідства, підозрюваний військовий не перевірив на щільність резервуар, куди було відвантажено паливо для газотурбінних двигунів. Внаслідок чого звідти витекло 89 тонн рідини на 6,5 млн грн.

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовослужбовцю через службову недбалість, внаслідок якої Збройні сили України втратили 89 тонн авіаційного палива. Про це повідомляється на сайті відомства 31 березня.

За версією слідства, у серпні 2022 року український військовий, до обов'язків якого входило забезпечення зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин ЗСУ, не перевірив на щільність резервуар, куди було відвантажено паливо для газотурбінних двигунів. Як виявилось, у резервуарі були негерметичні клапани, звідки й витекло майже 89 тонн рідини на суму 6,5 млн грн.

Після цього бійцю ЗСУ повідомили про підозру в недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану — ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

У ДБР зазначають, що слідство проводить Одеська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Нагадаємо, 16 березня співробітники ДБР повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень командиру взводу однієї з військових частин Житомирщини, який побив солдата-строковика у навчальному центрі. Він усунений з посади на час розслідування.

14 березня правоохоронці затримали українського військового, якого підозрюють у передачі Росії інформації про стратегічні та адміністративні об'єкти на території Миколаївської області.