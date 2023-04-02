"Русская рулетка": эксперт объяснил причины частых разрывов стволов у артиллерии РФ (фото)

По мнению Александра Коваленко, военно-промышленный комплекс РФ не способен компенсировать большое количество уничтожаемой артиллерии в месяц, поэтому в ход идет старая непригодная техника.

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Около половины потерь в российской артиллерии происходят по причине разрывов ствола во время выстрела, что указывает на сильный износ оружия РФ. Об этом 2 апреля сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Коваленко выложил фотографию одной из поврежденной гаубиц и пояснил, что стволы артиллерийского оружия часто разрываются в связи с износом.

"Что случилось с этой российской гаубицей Д-20? Разорвало ствол из-за выработки его ресурса, еще лет 40 назад и законсервированного? Или внутри ствола рванул снаряд, непригодный к применению, но которые гонят РОВ в зону БД невзирая на риски?", — пишет он.

Снаряд разорвал ствол гаубицы Д-20 Фото: Telegram

По словам эксперта, сейчас разрывы стволов выводят артиллерию РФ из строя не меньше, чем борьба с ВСУ, и поделать с этим оккупанты ничего не могут, так как "производство новой артиллерии и вовсе в анабиозе, особенно когда речь идет о выплавке стволов".

Коваленко отмечает, что снятие с консервации артиллерийских установок Д-20, Д-30 и прочей номенклатуры, началось в России еще весной 2022. Аналогичная ситуация обстоит и с боеприпасами.

Снаряды, которые старались не снимать с хранения летом и осенью 2022, из-за их непригодного состояния, сейчас стали основой пополнения боекомплектов российских военных подразделений.

Эксперт отмечает, что только за прошлый месяц ВСУ уничтожили 290 единиц ствольной артиллерии врага. При этом военно-промышленный комплекс России не способен производить даже 10% от количества уничтожаемой артиллерии в месяц.

Инфографика потерь РФ от Коваленко Фото: Telegram

Сейчас Россия вынуждена снимать большую часть орудий с консервации. И если с весны 2022 снимались более менее пригодные к применению гаубицы и САУ, то сейчас все больше в ход идут те, которые относятся к непригодным.

"Таким образом, концентрация некондиционной арты и боекомплектов у российских оккупационных войск только растет", — поясняет он.

По его словам, гаубица даже со стволом выработавшим свой ресурс, может стрелять, но следует понимать, что ее пушка непредсказуема.

"Кроме того, оказывать на нее чрезмерные нагрузки, это повышать процент непредсказуемости. Насчет снарядов это вообще адская лотерея — "русская рулетка" с двумя патронами в барабане", — подвел итоги он.

Напомним, в начале января в Белом доме заявили, что российские войска резко уменьшили количество нанесений артиллерийских ударов по Украине, в некоторых местах цифра сократилась на 75%.

Также, в конца марта, Фокус писал, что в Бахмуте штурмовые группы войск РФ подвергаются почти круглосуточным атакам украинских артиллеристов.