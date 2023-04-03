Столтенберг назвал официальную дату вступления Финляндии в НАТО (видео)

Флаг Финляндии 4 апреля поднимут в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во время встречи министров иностранных дел Альянса.

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Генсек НАТО Йенс Столтенбрег заявил, что Финляндия официально присоединится к организации 4 апреля. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе 3 апреля. В пресс-службе президента Финляндии подтвердили информацию.

Объявляя речь накануне встречи министров иностранных дел Альянса, глава блока подтвердил дату объявления официального принятия страны в военно-политическую структуру. Он отметил, что вторник станет историческим днем.

"Завтра мы будем приветствовать Финляндию как 31-го члена НАТО", – заявил Столтенберг.

Он также добавил, что вступление страны в Альянс обеспечит безопасность и укрепит союзников. Флаг Финляндии 4 апреля поднимут в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а страна присоединится к Альянсу.

Как сообщает NRK, во время встречи руководителей иностранных дел организации состоится торжественная церемония поднятия флага Финляндии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. В Twitter уже распространяют фото флагштока, на котором во вторник и поднимут финский флаг. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг произнесет в этот исторический момент речь. Президент Финляндии Саули Ниинио также будет присутствовать на встрече.

Финляндия является официальным партнером НАТО с 1994 года. Страна участвовала в нескольких учениях с Североатлантическим союзом после окончания холодной войны. Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км. Со своим восточным соседом финский народ несколько раз сражался за право сохранить государство.

Напомним, по сообщениям турецкого издания TRT Haber, Анкара 23 марта 2023 официально одобрила присоединение Финляндии к НАТО. При заключении соглашения с Турцией, Финляндия вместе со Швецией подтвердила обязательство поддержать усилия Анкары по борьбе с терроризмом, а также снять соответствующие ограничения по турецкой оборонно-промышленной сфере. Комитет по иностранным делам Великого национального собрания Турции одобрил соответствующий законопроект.