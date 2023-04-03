Столтенберг назвав офіційну дату вступу Фінляндії до НАТО (відео)

Прапор Фінляндії 4 квітня замайорить у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі під час зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу.

Related video

Генсек НАТО Єнс Столтенбрег заявив, що Фінляндія офіційно приєднається до організації 4 квітня. Про це він заявив на брифінгу в Брюсселі 3 квітня. У пресслужбі президента Фінляндії підтвердили інформацію.

Оголошуючи промову напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, очільник блоку підтвердив дату оголошення офіційного прийняття країни до військово-політичної структури. Він зазначив, що вівторок стане історичним днем.

"Завтра ми вітатимемо Фінляндію як 31-го члена НАТО", – заявив Столтенберг.

Він також додав, що вступ країни до Альянсу забезпечить безпеку та зробить союзників сильнішими. Прапор Фінляндії 4 квітня замайорить у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, а країна приєднається до Альянсу.

Як інформує NRK, під час зустрічі керівників закордонних справ організації відбудеться урочиста церемонія підняття прапору Фінляндії у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. У Twitter вже поширюють фото флагштока, на якому, у вівторок й піднімуть фінський стяг. Генеральний секретар Єнс Столтенберг виголосить у цей історичний момент промову. Президент Фінляндії Саулі Нііністьо також буде присутній на зустрічі.

Фінляндія є офіційним партнером НАТО з 1994 року. Країна брала участь у кількох навчаннях з Альянсом після закінчення холодної війни. Фінляндія має спільний кордон з Росією протяжністю 1340 км. Зі своїм східним сусідом фінський народ кілька разів воював за право зберегти державу.

Нагадаємо, за повідомленнями турецького видання TRT Haber, Анкара 23 березня 2023 року офіційно схвалила приєднання Фінляндії до НАТО. Під час укладання угоди з Туреччиною, Фінляндія разом зі Швецією підтвердила зобов'язання підтримати зусилля Анкари щодо боротьби з тероризмом, а також зняти відповідні обмеження щодо турецької оборонно-промислової сфери. Комітет із закордонних справ Великих національних зборів Туреччини схвалив відповідний законопроєкт.