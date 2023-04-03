"Украинский Моссад уже работает": аналитики об убийстве пропагандиста Владлена Татарского

Расследователи InformNapalm считают, что ликвидировать военных преступников в России будут не спецслужбы, а рядовые граждане.

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Убийство российского пропагандиста Владлена Татарского может свидетельствовать, что "украинский Моссад" заработал. Такое мнение высказали аналитики международной расследовательного сообщества InformNapalm.

"Ждали "украинский Моссад"? Думаем, он уже работает. "Моссад по-украински" — это когда ликвидировать военных преступников на территории РФ будут не украинские спецназовцы или агенты, а обычные россияне: студенты, рабочие, бывшие зеки или даже бывшие российские военные или ФСБшники. Выгребать жар руками россиян на их же территории — это высшее мастерство и лучший путь для украинского Моссада", — говорится в сообщении.

В сообществе предположили, что возможно подозреваемая в убийстве российского пропагандиста Владлена Татарского Дарья Трепова является первым предвестником нового "украинского Моссада" в РФ.

"Даже если пока это только идея, но время этой идеи наступило", — отметили расследователи InformNapalm.

Вчера, 2 апреля, аналитики сообщества прокомментировали убийство Татарского. Здесь считают, что ликвидация пропагандиста выгодна как Украине, так и России.

"На самом деле, ликвидация Z-пропагандиста Владлена Татарского выгодна не только украинским спецслужбам, но и российским генералам, которых Владлен Татарский активно критиковал. Он является одним из Z-военнослужащих из пула Пригожина и ликвидация его в Санкт-Петербурге может одновременно быть сигналом Пригожину, что медийно мочить генералов может быть достаточно опасно. И что-то очень подозрительно, что в автокатастрофах или при взрывах в российском тылу в последнее время гибнут именно те, кто критиковал российских генералов и призывал их наказать", — сообщают расследователи сообщества.

Ранее Фокус сообщал все подробности смерти российского пропагандиста Владлена Татарского в результате взрыва в кафе в российском Санкт-Петербурге.

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