"Український Моссад вже працює": аналітики про вбивство пропагандиста Владлена Татарського

Розслідувачі InformNapalm вважають, що ліквідовувати воєнних злочинців в Росії будуть не спецслужби, а звичайні громадяни.

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Вбивство російського пропагандиста Владлена Татарського може свідчити про те, що "український Моссад" запрацював. Таку думку висловили аналітики міжнародної розслідувальної спільноти InformNapalm.

"Чекали на "український Моссад"? Гадаємо, він вже працює. "Моссад по-українськи" — це коли ліквідувати воєнних злочинців на території РФ будуть не українські спецпризначенці чи агенти, а звичайні росіяни: студенти, робітники, колишні зеки чи навіть колишні російські військові або ФСБшники. Вигрібати жар руками росіян на їх же території — це найвища майстерність і найкращий шлях для українського Моссаду", — йдеться в повідомленні.

В спільноті припустили, що, можливо, підозрювана у вбивстві російського пропагандиста Владлена Татарського Дар'я Трепова є першим передвісником нового "українського Моссаду" в РФ.

"Навіть, якщо поки це лише ідея, але час цієї ідеї настав", — зазначили розслідувачі InformNapalm.

Вчора, 2 квітня аналітики спільноти прокоментували вбивство Татарського. Тут вважають, що ліквідація пропагандиста вигідна як Україні, так і Росії.

"Насправді, ліквідація Z-пропагандиста Владлена Татарського вигідна не тільки українським спецслужбам, але і російським генералам, яких Владлен Татарський активно критикував. Він є одним з Z-військкорів з пула Пригожина і ліквідація його в Санкт-Петербурзі може одночасно бути сигналом Пригожину, що медійно мочити генералів може бути досить небезпечно. І щось дуже підозріло, що в автокатастрофах чи при вибухах в російському тилу останнім часом гинуть саме ті, хто критикував російських генералів та закликав їх покарати", — повідомляють розслідувачі спільноти.

Раніше Фокус повідомляв всі подробиці смерті російського пропагандиста Владлена Татарського внаслідок вибуху в кафе у російському Санкт-Петербурзі.

В Мелітополі підірвали автівку з колаборантом Максимом Зубарєвим. Окупанти повідомляють, що так званий голова Якимівської адміністрації отримав перелом стегна та тазу і численні поранення.