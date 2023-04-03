"На авось": легендарный "Адам" объяснил замысел авторов операции по деблокаде Мариуполя

Подразделения ВСУ, как отметил полковник Евгений Межевикин, должны были двигаться из Запорожья в Мариуполь для деблокады портового города.

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Герой Украины Евгений Межевикин (псевдоним – "Адам"), полковник ВСУ, заявил, что авторы операции по деблокаде Мариуполя планировали все "на авось". Подробности 3 апреля он сообщил в интервью изданию "Бабель".

Он отметил, что все стремились освободить город как можно быстрее. В то время не было понимания, как это успешно сделать в связи со сложной ситуацией в Вооруженных силах. Желающих оказалось не такое большое количество, но инициативную группу все же собрали.

Усиленная рота должна была двигаться из Запорожья на Мариуполь. Основные силы составляли бойцы "Азова". Воины группы Межевикина должны были их усилить.

Герой Украины отметил, что навстречу должна была двигаться еще одна боевая группа. Впоследствии выяснилось, что авторы сделки планировали все "на авось". Межевикин объяснил, что понял это на совещании накануне выполнения задачи: "если бы получилось ― они бы получили ордена; если бы не получилось — их бы сильно не ругали, потому что общество же требовало уволить из окружения бойцов".

"Я думаю, они рассчитывали на удачу", – признался он.

Задача части подразделений — создать определенный коридор, по которому удалось бы пройти вглубь обороны противник, уничтожить артиллерию, резервы и командный пункт. Сами же защитники Мариуполя, по словам Межевикина, должны были прорываться из центра на окраине. В итоге подразделение, в котором находился "Адам", вернулось в обратном направлении на исходную точку.

"Мы еще подождали и к вечеру получили команду возвращаться туда, откуда уезжали", — добавил Герой Украины.

Мариуполь подвергся обстрелам уже в первый день полномасштабного вторжения россиян. Город оказался в блокаде 1 марта. Украинские защитники до 20 мая обороняли населенный пункт, закрепившись на заводе "Азовсталь".

Напомним, в апреле 2022 года президент Владимир Зеленский озвучил причины отсутствия деблокады Мариуполя. Среди главных он назвал недостаточным количество оружия для проведения операции.