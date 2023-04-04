Несмотря на отсрочку: под Харьковом студента мобилизовали в ряды ВСУ
В Едином государственном реестре судебных решений говорится, что права украинца нарушены не были, поскольку он не сообщил представителей ТЦК заранее относительно своего места учебы.
Студент дневной формы обучения Павел был мобилизован в Вооруженные Силы, несмотря на то, что у него была отсрочка. Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.
Мобилизация студента
В сообщении говорится, что он учился на стоматологическом факультете Полтавского государственного медицинского университета. Этот статус ему не помог, поскольку в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) решили мобилизовать его в армейские ряды.
Как военнообязанный, Павел состоял на военном учете в ТЦК, расположенном в Харьковской области. Он сообщил, что является студентом дневной формы обучения вуза, а в подтверждение предоставил соответствующий студенческий билет, выданный ему еще в ноябре 2021 года.
Такие документы на представителей ТЦК, отмечается в сообщении, никакого впечатления не произвели. В списки воинской части его отнесли уже 27 февраля 2022 года. Парень с этим не согласился и попытался оспорить приказ.
Решение суда
Суд рассмотрел позицию обеих сторон, придя к выводу, что точно не было установлено, что во время мобилизации он был студентом дневной формы обучения. Парень якобы не сообщил о своем новом месте образования представителей ТЦК в семидневный срок (ч. 11 ст. 38 Закона "О воинской обязанности и военной службе").
В судебной инстанции решили, что у работников ТЦК не было оснований полагать, что гражданин не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации. Суд пришел к выводу, что права Павла не нарушили.
В Харьковском окружном административном суде 14 марта 2023 студенту отказали в удовлетворении его позывных требований. Он может обжаловать решение в течение тридцати дней со дня провозглашения. Позиция ТЦК по этому вопросу в реестре не указана.
Напомним, юристы по Бесплатной правовой помощи 14 марта объяснили, какая ответственность за неявку по повестке для уточнения данных бывает в Украине во время всеобщей мобилизации. Они назвали и последствия для граждан игнорирования уплаты административного взыскания, предупредив, что штраф в таком случае может возрасти вдвое.