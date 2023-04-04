Попри відстрочку: під Харковом студента мобілізували до лав ЗСУ

У Єдиному державному реєстрі судових рішень йдеться про те, що права українця порушені не були, оскільки він не повідомив представників ТЦК заздалегідь щодо свого місця освіти.

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Студент денної форми навчання Павло був мобілізований у Збройні Сили, попри те, що у нього була відстрочка. Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Мобілізація студента

У повідомленні йдеться про те, що він навчався на стоматологічному факультеті Полтавського державного медичного університету. Цей статус йому не допоміг, оскільки у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) вирішили мобілізувати його до армійських лав.

Як військовозобов’язаний, Павло перебував на військовому обліку у ТЦК, що розташований у Харківській області. Він повідомив, що є студентом денної форми навчання ЗВО, а на підтвердження надав відповідний студентський квиток, виданий йому ще в листопаді 2021 року.

Такі документи на представників ТЦК, зазначається у повідомленні, ніякого враження не справили. До списків військової частини його зарахували вже 27 лютого 2022 року. Хлопець з цим не погодився та спробував оскаржити наказ.

Рішення суду

Суд розглянув позицію обох сторін, дійшовши висновку, що достеменно не було встановлено, що на час мобілізації він був студентом денної форми навчання. Хлопець наче не повідомив щодо свого нового місця освіти представників ТЦК в семиденний термін (ч. 11 ст. 38 Закону "Про військовий обов`язок і військову службу").

У судовій інстанції вирішили, що у працівників ТЦК не існувало підстав вважати, що хлопець не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Суд дійшов висновку, що права Павла не порушили.

У Харківському окружному адміністративному суду 14 березня 2023 року студенту відмовили у задоволенні його позивних вимог. Він має можливість оскаржити рішення протягом тридцяти днів із дня проголошення. Позиція ТЦК щодо цього питання у реєстрі не вказана.

Нагадаємо, юристи з Безоплатної правової допомоги 14 березня пояснили, яка відповідальність за неявку за повісткою для уточнення даних буває в Україні під час загальної мобілізації. Вони назвали й наслідки для громадян ігнорування сплати адміністративного стягнення, попередивши, що штраф у такому разі може зрости удвічі.