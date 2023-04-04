Технологии и военное искусство: эксперты выяснили, какой камуфляж эффективен в Украине (видео)

Западные компании предлагают инновационные разработки в области средств маскировки, позволяющие эффективно скрыть нужные военные объекты не только от людских глаз, но и от различных датчиков обнаружения.

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Развитие технологий и применения в военных целях таких средств обнаружения, как тепловизоры, значительно усложнили маскировку на поле боя. Поэтому перед украинским военными стоит задача использовать наиболее оптимальные средства маскировки и в этом могут помочь разработки западных специалистов. О том какой камуфляж будет эффективен на украинских фронтах и как враждующие стороны пытаются "обмануть" электронные датчики обнаружения говорится в материале The Economist.

Что нужно украинским военным

На современных полях сражений уже недостаточно просто спрятаться от людских глаз. Людей и оборудование также выдают сигналы, выходящие за пределы визуального спектра, и устройства, обнаруживающие эти длины волн, становятся все лучше, легче и дешевле. Поэтому украинским военным следует разработать специальный камуфляж, который "обманывает" как электронные сенсоры, так и человеческие глаза. В любом случае украинские бойцы спецназа и снайперы остро нуждаются в современных средствах маскировки.

Как отмечает заместитель руководителя в Шведском агентстве оборонных исследований Ханс Кариис, для противоборствующих сторон в Украине, которые стремятся остаться незамеченными, проблема не только в том, что высокоточные датчики умножаются и на земле, и в небе и на околоземной орбите. Дело также в том, что более совершенное программное обеспечение для автоматического обнаружения целей помогает операторам находить "иголки в стогах" собираемых данных.

Западные разработки

В частности система Kestrel от компании Sentient позволяет сканировать данные визуального, инфракрасного и радиолокационного наблюдения и помещает красные рамки вокруг людей и других потенциальных целей, даже когда их положение в кадре меняется. С 2009 году эта система была установлена на более чем 3500 самолетов, что повышают эффективность обнаружения так как с воздуха можно собрать больше данных.

Одним из разработчиков такого многоспектрального камуфляжа является шведский промышленный гигант Saab. Ее подразделение Barracuda продает камуфляжную сетку для транспортных средств и солдат, которая уменьшает как отражение радаров, так и тепловые сигналы. Чтобы справиться с радарами, она содержит слой специально разработанных полимеров, которые поглощают часть входящего луча. Это останавливает отражения, раскрывающие позиции танков и другой военной техники, находящихся под ними.

В то же время разработать оптимальный камуфляж крайне сложно, поскольку необходимо так сочетать компоненты изоляционного материала, чтобы препятствовать излучению волн разной длины. Кариис в связи с этим отмечает, что современный мультиспектральный камуфляж вдвое сокращает диапазон, в котором объект может быть замечен многими датчиками.

Еще один хороший образец современного камуфляжа — Noa lite от израильской фирмы Fibrotex, которая снабжает американскую армию. Многоспектральные камуфляжные сетки этой компании, как правило, двусторонние и с разным рисунком — снежное поле, пустыня, город, лес и тому подобное, нанесенным на каждой стороне.

Существует и другой вид инфракрасного камуфляжа, называемый системой "модуляции внешнего вида" Adaptiv, который разрабатывается для военных транспортных средств британским оборонным подрядчиком BAE Systems. Система работает в "режиме смешивания" и использует данные с инфракрасной камеры, чтобы сопоставить себя с температурой близлежащих объектов. Таким образом Adaptiv позволяет им сделать так, чтобы военная машина выглядела на тепловизионных изображениях как другой объект, например, автомобиль или грузовик.

Что применяет противник

Аналитик компании "Мольфар" Максим Зражевский, занимающийся разведкой в Днепре отметил, что в ходе боевых действий в Украине благодаря этим достижениям стало гораздо труднее маскировать военные средства. По его словам, российские силы в Украине пытаются маскировать военную технику под гражданскую, однако это запрещено Женевской конвенцией от 1949 года. В то же время россияне используют многоспектральную сетку "Накидка", — продукт компании "НИИ Стали". Обычно они используются только для высококлассных комплектов, таких как танки Т-90М и мобильные ракетные установки "Искандер".

Камуфляж "Накидка"

Гиперспектральные сенсоры

Несмотря на серьезные достижения в области военной маскировки, для защиты от спутниковых гиперспектральных сенсоров их может быть недостаточно. Дело в том, что эти сенсоры используют сложную обработку данных для отображения не только формы объектов, но и их состава — будь то листва, ткань или металл. Эта технология позволяет обнаруживать даже закопанные противотанковые мины. Поэтому, по словам ученых, следует обратить внимание на разработку систем камуфляжа на основе в органических и неорганических материалов для разработки более эффективных средств маскировки.

Ранее сообщалось, что военно-морские силы США окрасили истребитель F/A-18 Super Hornet в черную глянцевую краску, которая посвящена испытательным самолетам Phantom и Tomcat.