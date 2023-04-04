Технології та військове мистецтво: експерти з'ясували, який камуфляж ефективний в Україні (відео)

Західні компанії пропонують інноваційні розробки в галузі засобів маскування, що дозволяють ефективно приховати необхідні військові об'єкти не тільки від людських очей, а й від різних датчиків виявлення.

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Розвиток технологій та застосування у військових цілях таких засобів виявлення, як тепловізори, значно ускладнили маскування на полі бою. Тому перед українськими військовими стоїть завдання використовувати найоптимальніші засоби маскування і в цьому можуть допомогти розробки західних фахівців. Про те, який камуфляж буде ефективним на українських фронтах і як ворогуючі сторони намагаються "обдурити" електронні датчики виявлення, йдеться в матеріалі The Economist.

Що потрібно українським військовим

На сучасному полі бою недостатньо просто сховатися від людських очей. Людей та обладнання також видають сигнали, що виходять за межі візуального спектру, а пристрої, які виявляють ці довжини хвиль, стають все кращими, легшими та дешевшими. Тому українським військовим слід розробити спеціальний камуфляж, що "обманює" як електронні сенсори, так і людські очі. У будь-якому разі українські бійці спецназу та снайпери гостро потребують сучасних засобів маскування.

Як зазначає заступник керівника у Шведському агентстві оборонних досліджень Ханс Каріс, для протиборчих сторін в Україні, які прагнуть залишитися непоміченими, проблема не тільки в тому, що високоточні датчики множаться і на землі, і в небі, і на навколоземній орбіті. Справа також у тому, що більш досконале програмне забезпечення для автоматичного виявлення цілей допомагає операторам знаходити "голки в стогах" даних, що збираються.

Західні розробки

Зокрема система Kestrel від компанії Sentient дозволяє сканувати дані візуального, інфрачервоного та радіолокаційного спостереження та поміщає червоні рамки навколо людей та інших потенційних цілей, навіть коли їхнє положення у кадрі змінюється. З 2009 року ця система була встановлена на більш ніж 3500 літаків, що підвищують ефективність виявлення, оскільки з повітря можна зібрати більше даних.

Одним із розробників такого багатоспектрального камуфляжу є шведський промисловий гігант Saab. Її підрозділ Barracuda продає камуфляжну сітку для транспортних засобів та солдатів, яка зменшує як відображення радарів, так і теплові сигнали. Щоб впоратися з радарами, вона містить шар спеціально розроблених полімерів, які поглинають частину променя, що входить. Це зупиняє відображення, що розкривають позиції танків та іншої військової техніки, які знаходяться під ними.

Водночас розробити оптимальний камуфляж вкрай складно, оскільки необхідно поєднувати компоненти ізоляційного матеріалу, щоб перешкоджати випромінюванню хвиль різної довжини. Каріїс у зв'язку з цим зазначає, що сучасний мультиспектральний камуфляж вдвічі скорочує діапазон, в якому об'єкт може бути помічений багатьма датчиками.

Ще один добрий зразок сучасного камуфляжу — Noa lite від ізраїльської фірми Fibrotex, яка постачає американську армію. Багатоспектральні камуфляжні сітки цієї компанії, як правило, двосторонні та з різним малюнком — снігове поле, пустеля, місто, ліс тощо, нанесені на кожній стороні.

Існує й інший вид інфрачервоного камуфляжу, який називається системою "модуляції зовнішнього вигляду" Adaptiv. Він розробляється для військових транспортних засобів британським оборонним підрядником BAE Systems. Система працює в режимі змішування і використовує дані з інфрачервоної камери, щоб зіставити себе з температурою прилеглих об'єктів. Таким чином Adaptiv дозволяє їм зробити так, щоб військова машина виглядала на тепловізійних зображеннях як інший об'єкт, наприклад автомобіль або вантажівка.

Що застосовує противник

Аналітик компанії "Мольфар" Максим Зражевський, який займається розвідкою в Дніпрі, зазначив, що в ході бойових дій в Україні завдяки цим досягненням стало набагато важче маскувати військові кошти. За його словами, російські сили в Україні намагаються маскувати військову техніку під цивільну, проте це заборонено Женевською конвенцією від 1949 року. Водночас, росіяни використовують багатоспектральну сітку "Накидка", — продукт компанії "НДІ Сталі". Зазвичай вони використовуються тільки для висококласних комплектів, таких як танки Т-90М та мобільні ракетні установки "Іскандер".

Камуфляж "Накидка"

Гіперспектральні сенсори

Незважаючи на серйозні досягнення в галузі військового маскування, для захисту від супутникових гіперспектральних сенсорів їх може бути недостатньо. Річ у тім, що ці сенсори використовують складну обробку даних для відображення не тільки форми об'єктів, але і їх складу — листя, тканина або метал. Ця технологія дозволяє виявляти навіть закопані протитанкові міни. Тому, за словами вчених, слід звернути увагу на розробку систем камуфляжу на основі органічних та неорганічних матеріалів для розробки більш ефективних засобів маскування.

Раніше повідомлялося, що військово-морські сили США пофарбували винищувач F/A-18 Super Hornet в чорну глянсову фарбу, присвячену випробувальним літакам Phantom і Tomcat.