"Из-за публикаций о Буче": французского дипломата вызвали в МИД РФ

Иностранному дипломату в министерстве указали на "категорическую неприемлемость ни на чем не основанных, ложных обвинений".

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МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Франции в стране Джея Дармадикари и выразил ему протест из-за публикации о действиях российских военных в Буче. Об этом сообщили на сайте ведомства сегодня, 4 апреля.

"Дипломату был выражен решительный протест в связи с опубликованными посольством (Франции) в социальных сетях заявлениями о "зверствах, совершенных российскими Вооруженными Силами в Буче и других украинских городах", — говорится в публикации.

Кроме того, французскому дипломату заявили, что действия Франции, а именно поставки оружия в Украину, "лишь затягивают боевые действия".

Французская сторона єто пока не комментировала.

Зверства в Буче

В конце марта 2022 года войска России вышли с территории Киевской области, в том числе из Бучи. В город 31 марта вошли украинские военные, а также журналисты иностранных изданий, задокументировавшие последствия российской оккупации.

По информации Офиса генпрокурора, за 33 дня оккупации на территории Бучанского района российские оккупационные войска совершили более 9 тысяч военных преступлений: более 1400 гражданских жителей были убиты, многие из них были замучены. Среди погибших – 37 детей. Ранения получили 52 ребенка.

Напомним, 28 марта Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что его страна планирует удвоить количество поставок снарядов калибра 155 мм в Украину.

1 марта Лекорню сообщил, что в 2023 году Франция существенно увеличит объем заказов на производство снарядов для гаубиц Caesar, которые были переданы Киеву.