Аэроразведка разносит "подарки" по блиндажам: в ВСУ рассказали о ситуации возле Угледара
Оккупанты не прекращают штурмовать позиции Сил обороны в западной части Донбасса. Однако, как уверяет бригадный генерал Александр Тарнавский, россияне все равно испытывают страх, ожидая контрнаступление ВСУ.
На Угледарском направлении Донецкой области за минувшие сутки между силами обороны и российскими оккупантами произошло более 3 десятков боевых столкновений, а страх врага ощущается даже в воздухе. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"35 боевых столкновений возле Авдеевки и Марьинки произошло за сутки, по состоянию на 4 апреля. На Угледарском направлении аэроразведка разносит оккупантам "подарки" – каждому в блиндаж! В ожидании нашего наступления россияне роют окопы в Крыму. Страх врага ощущается даже в порыве! ", — отметил Тарнавский.
Ранее Александр Тарнавский рассказал, что на одном из участков фронта четыре новобранца ВСУ отразили штурм оккупантов и выиграли свой первый бой. Он длился 1,5 часа. Он добавил видео, записанные участниками того боя. Украинские защитники находились на позиции, когда их начали штурмовать российские оккупанты. Они подошли на расстояние 7 метров.
На Донетчине Силы обороны выбили российских оккупантов с нескольких позиций. После этого украинские защитники принялись обустраивать там для себя оборонительные позиции. ВС РФ продолжают, несмотря на большие потери, продолжают наступательные действия в районе Авдеевки, Карловки и Марьинки.