Аеророзвідка розносить "подарунки" по бліндажах: в ЗСУ розповіли про ситуацію біля Вугледара

Окупанти не припиняють штурмувати позиції Сил оборони у західній частині Донеччини. Однак, як запевняє бригадний генерал Олександр Тарнавський, росіяни все одно відчувають страх, очікуючи на контрнаступ ЗСУ.

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На Вугледарському напрямку на Донеччині за минулу добу між силами оборони та російськими окупантами сталося понад 3 десятки бойових зіткнень, а страх ворога відчувається навіть у повітрі. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"35 бойових зіткнень біля Авдіївки та Мар'їнки відбулося за добу, станом на 4 квітня. На Вугледарському напрямку аеророзвідка розносить окупантам "подарунки" – кожному в бліндаж! В очікуванні нашого наступу росіяни риють окопи в Криму. Страх ворога відчувається навіть у повітрі!", — зазначив Тарнавський.

Раніше Олександр Тарнавський розповів, що на одній з ділянок фронту чотири новобранці ЗСУ відбили штурм окупантів і виграли свій перший бій. Він тривав 1, 5 години. Він додав відео, яке записали учасники того бою. Українські захисники перебували на позиції, коли їх почали штурмувати російські окупанти. Вони підійшли на відстань у 7 метрів.

На Донеччині Сили оборони вибили російських окупантів з кількох позицій. Після цього українські захисники заходилися облаштовувати там для себе оборонні позиції. ЗС РФ продовжують попри великі втрати продовжують наступальні дії в районі Авдіївки, Карлівки та Мар'їнки.