СБУ задержала митрополита УПЦ МП, который оправдывал действия россиян в Украине (видео)

Священнослужитель, по информации силовиков, распорядился создать в Черкасской епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ и призвал религиозные общины объединяться в войне против Украины.

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СБУ задержала руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП), который отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывал действия российских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 6 апреля.

Следствием установлено, что в 2020 году клирик распорядился создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ. Для этого использовали российское программное обеспечение, благодаря которому ретранслировался деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов, таких как "patriarchia.ru" и "pravoslavie.ru". На этих ресурсах пропагандисты оправдывают вооруженную агрессию РФ против Украины и военные преступления оккупантов.

Также на "новом" сайте митрополит восхвалял помогающих РФ московских священников и призвал религиозные общины объединяться в войне против Украины.

Митрополиту сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины). Решается вопрос по избранию клирику меры пресечения.

На момент публикации материала пресс-служба УПЦ официально не комментировала информацию о задержании руководителя Черкасской епархии.

Напомним, что СБУ разоблачила священника из Изюма, который во время оккупации Харьковщины благословлял русских солдат и устраивал постановочное церковное шествие для пропагандистских видеорассМИ.

В Черновицкой области священники УПЦ МП не пускали в храм гроб с телом погибшего на войне 28-летнего местного жителя. Возмущенные верующие выломали дверь в храм и выгнали из него священника.