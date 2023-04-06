СБУ затримала митрополита УПЦ МП, який виправдовував дії росіян в Україні (відео)

Священнослужитель, за інформацією силовиків, розпорядився створити в Черкаській єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ та закликав релігійні громади об'єднуватися у війні проти України.

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СБУ затримала керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП), який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії російських загарбників. Про це повідомляє пресслужба відомства 6 квітня.

Слідством встановлено, що у 2020 році клірик розпорядився створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ. Для цього використали російське програмне забезпечення, завдяки якому ретранслювався деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів, таких як "patriarchia.ru" та "pravoslavie.ru". На цих ресурсах пропагандисти виправдовують збройну агресію РФ проти України та воєнні злочини окупантів.

Також на "новому" сайті митрополит вихваляв московських священників, які допомагають РФ, та закликав релігійні громади об'єднуватися у війні проти України.

Митрополиту повідомили про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Вирішується питання щодо обрання клірику запобіжного заходу.

На момент публікації матеріалу пресслужба УПЦ МП офіційно не коментувала інформацію щодо затримання керівника Черкаської єпархії.

Нагадаємо, що СБУ викрила священника з Ізюма, який під час окупації Харківщини благословляв російських солдатів та влаштовував постановчу церковну ходу задля пропагандистських відео росЗМІ.

У Чернівецькій області священники УПЦ МП не пускали до храму труну з тілом загиблого на війні 28-річного місцевого жителя. Обурені віряни виламали двері до храму та вигнали з нього священника.