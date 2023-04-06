"Перевернутое шоу дезинформации": омбудсмен РФ обвинила Запад в похищении украинских детей (видео)
США и Великобритания заблокировали веб-трансляцию выступления Львовой-Беловой в ООН, чтобы не предоставлять уполномоченной президента РФ "международную трибуну для дезинформации" и оправданий ужасов, которые происходят в Украине.
Накануне, 5 апреля, на неформальном заседании ООН (по формуле Аррии) представители нескольких западных стран вышли из зала, когда по видеосвязи выступала уполномоченная по правам ребенка из РФ Мария Львова-Белова. Об этом сообщает The New York Times.
Международный уголовный суд разыскивает женщину по обвинениям в распространении "дезинформации" о войне в Украине. Ордер на арест выписан и на имя российского президента Владимира Путина по обвинениям в депортации украинских детей на территорию России.
В попытке оправдаться представители РФ превратили неформальную встречу ООН в то, что западные дипломаты описали как "перевернутое шоу дезинформации".
Российские чиновники запустили трансляцию на YouTube, во время которой было видно, что дипломаты из США, Великобритании, Албании и Мальты выходят из зала когда слово перешло к представительнице РФ, позже они вернулись и осудили действия РФ.
Омбудсмен Львова-Белова, в свою очередь, обвинила Запад в похищении украинских детей — ровно в том, в чем Международный уголовный суд обвиняет власти РФ.
Коалиция из 50 стран обнародовала заявление, в котором назвала встречу ярким примером того, как Россия злоупотребляет своими полномочиями и привилегией постоянного члена Совбеза.
В заявлении говорится, что потоки дезинформаций, которую распространяет РФ, не отменят правды, и не позволят уйти от ответственности за преступления.
Американский дипломат Линда Томас-Гринфилд заявила, что в течение апреля, когда по ротации Россия будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, представители Запада попытаются использовать любую возможность, чтобы пресечь попытки распространения дезинформации.
Именно по этой причине на неформальной встрече дипломаты выступили против российского докладчика — "женщины, обвиненной в военных преступлениях и имеющей отношение к вывозу детей из их домов в Россию".
Томас-Гринфилд, пояснила, что США, как и Великобритания, заблокировали веб-трансляцию выступления, чтобы не предоставлять Львовой-Беловой "международную трибуну для дезинформации" и попыток оправдать те ужасы, которые происходят в Украине.
Российский постпред в ООН Василий Небензя, в свою очередь, назвал это "явной демонстрацией пренебрежения к судьбам детей Донбасса и украинским детям". Он попытался распространить альтернативный нарратив о том, детей якобы насильственно разлучили с родителями и отправили в европейские страны, такие как Испания, Португалия и Германия, где их селят в приютах или в семьях.
Он также сделал экскурс в историю — заявил, что США насильно вывозили вьетнамских детей после Войны во Вьетнаме, усыновляли, размещали и американских семьях и не позволяли вернуться к родителям.
В рамках российской презентации также были представлены свидетельства некоторых чиновников из оккупированных украинских территорий и видеообращения некоторых женщин, утверждающих, что они были рады тому, что их детей вывезли в Россию.
Были и три видеоролика с участием Львовой-Беловой, на которых она посещала улыбающихся украинских детей в больницах и домах, обнимала детей, дарила игрушки и пакеты с помощью.
"Это возмутительно, возмутительно то, что во время выступления от России участвовала Мария Львова-Белова", — заявил представитель США Нгой Нгой, добавив, что действия РФ демонстрируют пренебрежение к ООН и международному праву.
Глава британского МИДа Джеймс Клеверли, в свою очередь, написал, что его страна не позволит, чтобы российская ложь была признана.
Но не все в ООН осудили выступление РФ в ООН в среду. Китайские дипломаты (КНР — еще один постоянный член Совбеза ООН) отметили стремление РФ к тому, чтобы дети воссоединились с семьями, и общо высказались о защите детей во время военных конфликтов.
Представители Японии, в свою очередь, сказали о необходимости эвакуировать российские войска из Украины, вместо эвакуации детей.
Напомним, что российские спецслужбы не позволили сироте из Мариуполя вернуться в Украину. По словам Марии Львовой-Беловой, у тинейджера в Украине осталась сестра, к которой он попытался вернуться через Белорусь, однако его задержали. Представители Украины тоже выступили с заявлением на этот счет.
Ранее сообщалось, что омбудсмен РФ пожаловалась на поведение "сына" из Мариуполя.