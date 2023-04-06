"Перевернутое шоу дезинформации": омбудсмен РФ обвинила Запад в похищении украинских детей (видео)

США и Великобритания заблокировали веб-трансляцию выступления Львовой-Беловой в ООН, чтобы не предоставлять уполномоченной президента РФ "международную трибуну для дезинформации" и оправданий ужасов, которые происходят в Украине.

Related video

Накануне, 5 апреля, на неформальном заседании ООН (по формуле Аррии) представители нескольких западных стран вышли из зала, когда по видеосвязи выступала уполномоченная по правам ребенка из РФ Мария Львова-Белова. Об этом сообщает The New York Times.

Международный уголовный суд разыскивает женщину по обвинениям в распространении "дезинформации" о войне в Украине. Ордер на арест выписан и на имя российского президента Владимира Путина по обвинениям в депортации украинских детей на территорию России.

В попытке оправдаться представители РФ превратили неформальную встречу ООН в то, что западные дипломаты описали как "перевернутое шоу дезинформации".

Дипломаты выходят из зала во время выступления российского омбудсмена

Российские чиновники запустили трансляцию на YouTube, во время которой было видно, что дипломаты из США, Великобритании, Албании и Мальты выходят из зала когда слово перешло к представительнице РФ, позже они вернулись и осудили действия РФ.

Омбудсмен Львова-Белова, в свою очередь, обвинила Запад в похищении украинских детей — ровно в том, в чем Международный уголовный суд обвиняет власти РФ.

Коалиция из 50 стран обнародовала заявление, в котором назвала встречу ярким примером того, как Россия злоупотребляет своими полномочиями и привилегией постоянного члена Совбеза.

В заявлении говорится, что потоки дезинформаций, которую распространяет РФ, не отменят правды, и не позволят уйти от ответственности за преступления.

Американский дипломат Линда Томас-Гринфилд заявила, что в течение апреля, когда по ротации Россия будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, представители Запада попытаются использовать любую возможность, чтобы пресечь попытки распространения дезинформации.

Именно по этой причине на неформальной встрече дипломаты выступили против российского докладчика — "женщины, обвиненной в военных преступлениях и имеющей отношение к вывозу детей из их домов в Россию".

Томас-Гринфилд, пояснила, что США, как и Великобритания, заблокировали веб-трансляцию выступления, чтобы не предоставлять Львовой-Беловой "международную трибуну для дезинформации" и попыток оправдать те ужасы, которые происходят в Украине.

Дипломаты выходят из зала

Российский постпред в ООН Василий Небензя, в свою очередь, назвал это "явной демонстрацией пренебрежения к судьбам детей Донбасса и украинским детям". Он попытался распространить альтернативный нарратив о том, детей якобы насильственно разлучили с родителями и отправили в европейские страны, такие как Испания, Португалия и Германия, где их селят в приютах или в семьях.

Он также сделал экскурс в историю — заявил, что США насильно вывозили вьетнамских детей после Войны во Вьетнаме, усыновляли, размещали и американских семьях и не позволяли вернуться к родителям.

В рамках российской презентации также были представлены свидетельства некоторых чиновников из оккупированных украинских территорий и видеообращения некоторых женщин, утверждающих, что они были рады тому, что их детей вывезли в Россию.

Были и три видеоролика с участием Львовой-Беловой, на которых она посещала улыбающихся украинских детей в больницах и домах, обнимала детей, дарила игрушки и пакеты с помощью.

"Это возмутительно, возмутительно то, что во время выступления от России участвовала Мария Львова-Белова", — заявил представитель США Нгой Нгой, добавив, что действия РФ демонстрируют пренебрежение к ООН и международному праву.

Глава британского МИДа Джеймс Клеверли, в свою очередь, написал, что его страна не позволит, чтобы российская ложь была признана.

Но не все в ООН осудили выступление РФ в ООН в среду. Китайские дипломаты (КНР — еще один постоянный член Совбеза ООН) отметили стремление РФ к тому, чтобы дети воссоединились с семьями, и общо высказались о защите детей во время военных конфликтов.

Представители Японии, в свою очередь, сказали о необходимости эвакуировать российские войска из Украины, вместо эвакуации детей.

Напомним, что российские спецслужбы не позволили сироте из Мариуполя вернуться в Украину. По словам Марии Львовой-Беловой, у тинейджера в Украине осталась сестра, к которой он попытался вернуться через Белорусь, однако его задержали. Представители Украины тоже выступили с заявлением на этот счет.

Ранее сообщалось, что омбудсмен РФ пожаловалась на поведение "сына" из Мариуполя.