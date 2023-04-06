Приоткрыла занавес: Маляр объяснила, что стоит за словами "в Бахмуте продолжаются бои"

Боевые действия во фронтовом городе Донецкой области сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей, а решения принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов вероятного развития ситуации, рассказала заместитель министра обороны Украины.

Related video

В Министерстве обороны Украины заявили, что за оперативными решениями по операциям в Бахмуте стоит непосредственно военное руководство оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", в зоне ответственности которой сейчас находится и Бахмутское направление. Решения же принимаются на основе всестороннего анализа изменения ситуации. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Приоткрою занавес того, что стоит за словами "в Бахмуте продолжаются бои", и как принимаются оперативные решения. Боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей. Решения принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов вероятного развития ситуации", — рассказала она.

Анна Маляр отметила, что оперативная информация из Бахмута поступает и отслеживается круглосуточно.

оперативная ситуация на месте мониторится и докладывается в штабы 24/7;

штабы непрерывно анализируют действия противника и динамику изменения ситуации по многим критериям;

руководствуясь полученными данными, штабы прогнозируют вероятные угрозы и действия противника.

По словам Анны Маляр, руководители подразделений на местах докладывают оперативную информацию и сделанную аналитику непрерывно командованию Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", отвечающей за Бахмутское направление.

На основе полученных данных и анализа изменения ситуации, прогнозов действий врага и оценки возможностей командования принимает оперативные решения и формирует задачи подразделениям.

"Когда вы слышите в сводках слова "ситуация под контролем" — так и есть", — резюмировала Анна Маляр.

Украинские пограничники в Бахмуте попали в окружение. Они с боями прорывались, забрасывая оккупантов гранатами.

Глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин 6 апреля заявил, что предпосылок того, что ВСУ собираются покинуть Бахмут нет, они закрепились в западной части города и продолжают оборону.