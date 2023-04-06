Привідкрила завісу: Маляр пояснила, що стоїть за словами "в Бахмуті тривають бої"

Бойові дії у фронтовому місті на Донеччині супроводжуються серйозною аналітичною роботою великої кількості людей, а рішення ухвалюються на основі всебічного аналізу та розрахунків ймовірного розвитку ситуації, розповіла заступниця міністра оборони України.

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В Міністерстві оборони України заявили, що за оперативними рішеннями стосовно операцій у Бахмуті стоїть безпосередньо військове керівництво оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", в зоні відповідальності якого зараз перебуває і Бахмутський напрямок. А рішення ухвалюються на основі всебічного аналізу зміни ситуації. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Трохи привідкрию завісу — що стоїть за словами "в Бахмуті тривають бої", і як ухвалюються оперативні рішення. Бойові дії супроводжуються серйозною аналітичною роботою великої кількості людей. Рішення ухвалюються на основі всебічного аналізу та розрахунків ймовірного розвитку ситуації", — розповіла вона.

Ганна Маляр зазначила, що оперативна інформація з Бахмута надходить і відстежується цілодобово:

оперативна ситуація на місці моніториться і доповідається в штаби 24/7;

штаби безперервно аналізують дії противника та динаміку зміни ситуації за багатьма критеріями;

керуючись отриманими даними штаби прогнозують ймовірні загрози та дії противника.

За словами Ганни Маляр, керівники підрозділів на місцях доповідають оперативну інформацію та зроблену аналітику безперервно командуванню Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", яке відповідає за Бахмутський напрямок.

На основі отриманих даних та аналізу зміни ситуації, прогнозів дій ворога та оцінки наших можливостей командування ухвалює оперативні рішення та формує задачі підрозділам.

"Коли ви чуєте у зведеннях слова "ситуація під контролем" — так і є", — резюмувала Ганна Маляр.

Українські прикордонники у Бахмуті потрапили в оточення. Вони з боями проривалися, закидуючи окупантів гранатами.

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 6 квітня заявив, що передумов того, що ЗСУ збираються залишити Бахмут немає, — вони закріпилися в західній частині міста і продовжують оборону.