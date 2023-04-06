Эвакуация раненых из Бахмута: пограничники показали, как вывозят украинских бойцов (видео)

Пострадавшему от российских снайперов военному провели операцию буквально за 5 минут. Часто такие процессы проходят под обстрелами, в воде и по колено в грязи.

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Украинские пограничники 6 апреля показали процесс эвакуации раненых бойцов из Бахмута Донецкой области. Видео появилось в Telegram-канале ГПСУ.

"Кровотечение на поле боя остановили побратимы. Для эвакуации бойца прибыл парамедик подразделения. Жизнь спасена", — прокомментировал пресс-центр службы.

На кадрах раненый российскими снайперами военный садится на заднее сидение автомобиля. Его привозят в подвальное помещение с необходимыми лекарствами и медицинскими инструментами. Там ему быстро проводят операцию.

"Запрыгивай бегом [в автомобиль]. Потерпи минут 5-7, мы тебя сейчас довезем", — говорят военные.

В начале марта процесс эвакуации раненых из Бахмута показали бойцы 205-го батальона территориальной обороны. Их не останавливают постоянные обстрелы и погодные условия.

Украинские бойцы в воде и по колено в грязи на носилках несут раненых

Бойцы в воде и по колено в грязи на носилках несут раненых. Российские военные при этом постоянно обстреливают город.

"По колено в грязи, набирая полные берцы воды, почти бегом, в полном снаряжении, под постоянными обстрелами – так происходит эвакуация раненых с поля боя на Бахмутском направлении", – говорится в подписи к видео.

Напомним, что 6 апреля ГПСУ показала видео из Бахмута, на котором видно, как группа украинских пограничников попала в окружение в частном секторе. Украинские бойцы не только вырвались из засады, но и ликвидировали нескольких оккупантов.

В Министерстве обороны Украины ранее объясняли, что за решения по операциям в Бахмуте и в районе города отвечает руководство оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Специалисты получают информацию из Бахмута круглосуточно.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 6 апреля признал, что ВСУ не думают уходить из Бахмута, а наступления оккупантов в ближайшее ждать не стоит.