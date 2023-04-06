Евакуація поранених із Бахмута: прикордонники показали, як вивозять українських бійців (відео)

Постраждалого від російських снайперів військового прооперували буквально за 5 хвилин. Часто такі процеси проходять під обстрілами, у воді та по коліно у багнюці.

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Українські прикордонники 6 квітня показали процес евакуації поранених бійців із Бахмута Донецької області. Відео з'явилося у Telegram-каналі ДПСУ.

"Кровотечу на полі бою зупинили побратими. Для евакуації бійця прибув парамедик підрозділу. Життя врятовано", — прокоментував пресцентр служби.

На кадрах поранений російськими снайперами військовий сідає на заднє сидіння автомобіля. Його привозять у підвальне приміщення з необхідними ліками та медичними інструментами. Там йому швидко проводять операцію.

"Застрибуй швидко [в автомобіль]. Потерпи хвилин 5-7, ми тебе зараз довеземо", — кажуть військові.

На початку березня процес евакуації поранених із Бахмута показали бійці 205-го батальйону територіальної оборони. Їх не зупинили постійні обстріли та погодні умови.

Українські бійці у воді та по коліно у багнюці на ношах несуть поранених

Бійці у воді та по коліно у багнюці на ношах виносять поранених. Російські військові постійно обстрілюють місто.

"По коліно у багнюці, набираючи повні берці води, майже бігом, у повному спорядженні, під постійними обстрілами — так відбувається евакуація поранених з поля бою на Бахмутському напрямку", — йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, що 6 квітня ДПСУ показала відео з Бахмута, на якому видно, як група українських прикордонників потрапила в оточення у приватному секторі. Українські бійці не лише вирвалися із засідки, а й ліквідували кількох окупантів.

У Міністерстві оборони України раніше пояснювали, що операції у Бахмуті та в районі міста відповідає керівництво оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця". Фахівці отримують інформацію з Бахмута цілодобово.

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 6 квітня визнав, що ЗСУ не думають йти з Бахмута, а наступу окупантів найближчим часом чекати не варто.