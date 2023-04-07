Самолеты Люфтваффе со звездой Давида: ВВС Германии поздравят Израиль с 75-летием (видео)

Немецкие журналисты отмечают, что ВВС двух стран давно сотрудничают. В знак этого еще в 2021 году один из самолетов на авиабазе "Бельке" был оснащен специальным покрытием с национальной символикой двух стран, чтобы подчеркнуть дружеские отношения военно-воздушных сил.

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Самолеты Военно-воздушных сил Германии 26 апреля примут участие в военном параде по случаю 75-летней годовщины независимости Израиля. Чтобы подчеркнуть военное сотрудничество двух стран, истребители Люфтваффе Eurofighter Typhoon "Eagle Star 2.0" будут разукрашены в национальные цвета: на одном крыле будет изображен флаг ФРГ, на другом — звезда Давида. Об этом 6 апреля написали журналисты издания Bild.

Сообщается, что во время парада немецкие истребители с национальной символикой, примут участие в параде и пролетят крылом к крылу с израильскими машинами ВВС над Иерусалимом и Тель-Авивом. Для этого "Тайфуны" 73-й эскадрильи будут доставлены из Мекленбурга — Передней Померании в Израиль главнокомандующим ВВС Германии.

"ВВС Германии поздравляют Израиль с 75-летием. Именно сотрудничество между нашими двумя военно-воздушными силами является основой уникальной дружбы. На Eagle Star 2.0 изображены израильский и немецкий флаги, объединенные на одном самолете, — символичнее не придумаешь", — отметил генерал-лейтенант Люфтваффе Инго Герхарц.

Между тем издание 24Rhein пишет, что израильские и немецкие военно-воздушные силы уже давно тесно сотрудничают. В частности, тактическая авиационная эскадрилья 31 "Бельке" на авиабазе Нервених, расположенной под Дюреном поддерживает дружеские отношения со своими израильскими коллегами. Еще в 2021 году немецкие летчики этой эскадрильи придали одному из своих 30 истребителей Eurofighter особый вид.

"Истребитель с регистрационным номером "31+37" был оснащен специальным покрытием, чтобы установить знак дружбы в израильском небе в знак особых отношений между военно-воздушными силами Германии и Израиля", — заявили тогда в Бундесвере.

Ранее сообщалось, что Финляндия намерена модернизировать свои силы ПВО с помощью израильской системы большой дальности "Праща Давида". Эта система ПВО вооружена ракетой Stunner, которая благодаря уникальной системой радиолокационного и оптико-электронного наведения способна поражать воздушные цели на расстоянии до 250 км.