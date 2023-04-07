Літаки Люфтваффе із зіркою Давида: ВПС Німеччини привітають Ізраїль із 75-річчям (відео)

Німецькі журналісти зазначають, що ВПС двох країн давно співпрацюють. На знак цього ще 2021 року один із літаків на авіабазі "Бельке" був оснащений спеціальним покриттям із національною символікою двох країн, щоб наголосити на дружніх відносинах військово-повітряних сил.

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Літаки Військово-повітряних сил Німеччини 26 квітня візьмуть участь у військовому параді з нагоди 75-ї річниці незалежності Ізраїлю. Щоб наголосити на військовій співпраці двох країн, винищувачі Люфтваффе Eurofighter Typhoon "Eagle Star 2.0" будуть прикрашені національними кольорами: на одному крилі буде зображений прапор ФРН, на іншому — зірка Давида. Про це 6 квітня написали журналісти видання Bild.

Повідомляється, що під час параду німецькі винищувачі з національною символікою візьмуть участь у параді та пролетять крилом до крила з ізраїльськими машинами ВПС над Єрусалимом та Тель-Авівом. Для цього "Тайфуни" 73-ї ескадрильї буде доставлено з Мекленбурга — Передньої Померанії до Ізраїлю головнокомандувачем ВПС Німеччини.

"ВПС Німеччини вітають Ізраїль із 75-річчям. Саме співпраця між нашими двома військово-повітряними силами є основою унікальної дружби. На Eagle Star 2.0 зображені ізраїльський та німецький прапори, об'єднані на одному літаку, — символічніше не придумаєш", — зазначив генерал-лейтенант Люфтваффе Інго Герхарц.

Тим часом видання 24Rhein пише, що ізраїльські та німецькі військово-повітряні сили вже давно тісно співпрацюють. Зокрема, тактична авіаційна ескадрилья 31 "Бьольке" на авіабазі Ньорвеніх, що розташована під Дюреном, підтримує дружні відносини зі своїми ізраїльськими колегами. Ще 2021 року німецькі льотчики цієї ескадрильї надали одному зі своїх 30 винищувачів Eurofighter особливого вигляду.

"Винищувач із реєстраційним номером "31+37" був оснащений спеціальним покриттям, щоб встановити знак дружби в ізраїльському небі на знак особливих відносин між військово-повітряними силами Німеччини та Ізраїлю", — заявили тоді в Бундесвері.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія має намір модернізувати свої сили ППО за допомогою ізраїльської системи великої дальності "Праща Давида". Ця система ППО озброєна ракетою Stunner, яка завдяки унікальній системі радіолокаційного та оптико-електронного наведення здатна вражати повітряні цілі на відстані до 250 км.