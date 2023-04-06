"Праща Давида" йде на північ: Фінляндія модернізує свою ППО системою David's Sling (відео)

Ізраїльська система ППО оснащена унікальною ракетою Stunner із характерною носовою частиною у вигляді голови дельфіна. Її система радіолокаційного та оптико-електронного наведення дозволяє ефективно вражати повітряні цілі до 250 км.

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Міністерство оборони Фінляндії вирішило придбати у Ізраїля систему ППО великої дальності David's Sling "Праща Давида" з метою модернізації протиповітряних сил. Для цього буде витрачено суму 316 млн євро, повідомила 5 квітня пресслужба оборонного відомства Фінляндії.

"Це придбання створить нові можливості для фінських сил оборони щодо перехоплення цілей на великій висоті. Водночас ми продовжуємо амбітний та довгостроковий розвиток обороноздатності Фінляндії в нових умовах безпеки", — заявив міністр оборони Антті Кайкконен.

Коментуючи подію західні експерти зазначають, що заява Кайкконена про нові обставини в галузі безпеки, ймовірно, є відсиланням до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що триває, і нової ролі його країни як 31-го члена альянсу НАТО.

Особливості "Пращі Давида"

Система David's Sling – спільна розробка ізраїльського виробника Rafael Advanced Defense Systems та американської військово-промислової компанії Raytheon, яка є частиною комплексної інтегрованої системи ППО Ізраїлю. За своїми можливостями "Праща Давида" дублює ранні ракетні комплекси Patriot і призначена для перехоплення висотних цілей — літаків, безпілотників, крилатих ракет і великих артилерійських снарядів.

Система оснащена ракетами-перехоплювачами класу "поверхня-повітря" Stunner із характерною носовою частиною у вигляді голови дельфіна. Ракета унікальна через свою систему наведення – має систему радіолокаційного та оптико-електронного наведення, а дальність ефективного застосування становить від 70 до 250 км, хоча деякі джерела пишуть, що дальність польоту ракети може досягати понад 300 км.

У нахиленій носовій частині Stunner розміщені інфрачервоний та активний радіолокаційні датчики. Ця дворежимна система шукачів робить її складнішою для глушіння чи обману і надійнішою у перехопленні цілого ряду цілей, від балістичних ракет малої дальності до крилатих ракет. По каналу зв'язку також передаються дані про наведення на ціль від зовнішніх датчиків, в першу чергу від установки Elta ELM-2084 3D AESA, і тоді Stunner діє в третьому режимі наведення.

Ракета оснащена передовим триімпульсним двигуном, що створює різні рівні тяги на різних фазах польоту. Зокрема, він забезпечує додаткове прискорення та маневровість під час кінцевої фази атаки ракети.

Ще однією особливістю Stunner є те, що ракета не оснащена боєголовкою, а працює за системою "hit-to-kill" і покладається на кінетичну енергію перехоплювача, що врізається в ціль. Завдяки цьому ракета менша, легша, швидша, далекобійна і більш маневрова, ніж перехоплювачі, що містять вибухові речовини.

Всі ці якості роблять ізраїльську систему гарним доповненням до нинішньої ешелонованої системи протиповітряної та протиракетної оборони Фінляндії, яка не має можливостей захисту верхнього рівня, таких як "Праща Давида".

Раніше повідомлялося, що США надішлють Україні експериментальну зброю для боротьби з іранськими та китайськими дронами. Американські воєнні написали, що відправлять "10 мобільних ракетних комплексів анти-БПЛА із лазерним наведенням".