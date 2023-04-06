"Праща Давида" идет на север: Финляндия модернизирует свою ПВО системой David's Sling (видео)

Израильская система ПВО оснащена уникальной ракетой Stunner с характерной носовой частью в виде головы дельфина. Ее система радиолокационного и оптико-электронного наведения позволяет эффективно поражать воздушные цели до 250 км.

Related video

Министерство обороны Финляндии решило приобрести у Израиля систему ПВО большой дальности David's Sling "Праща Давида" с целью модернизации противовоздушных сил. Для этого будет потрачена сумма в 316 млн евро, сообщила 5 апреля пресс-служба оборонного ведомства Финляндии.

"Это приобретение создаст новые возможности для финских сил обороны по перехвату целей на большой высоте. В то же время мы продолжаем амбициозное и долгосрочное развитие обороноспособности Финляндии в новых условиях безопасности", — заявил министр обороны Антти Кайкконен.

Комментируя событие западные эксперты отмечают, что заявление Кайкконена о новой обстановке в области безопасности, вероятно, является отсылкой к продолжающемуся полномасштабному вторжению России в Украину и новой роли его страны в качестве 31-го члена альянса НАТО.

Особенности "Пращи Давида"

Система David's Sling — совместная разработка израильского производителя Rafael Advanced Defense Systems и американской военно-промышленной компании Raytheon, которая является частью комплексной интегрированной системой ПВО Израиля. По своим возможностям "Праща Давида" дублирует более ранние ракетные комплексы Patriot и предназначена для перехвата высотных целей — самолетов, беспилотников, крылатых ракет и крупных артиллерийских снарядов.

Система оснащена ракетами-перехватчиками класса "поверхность-воздух" Stunner с характерной носовой частью в виде головы дельфина. Ракета уникальна из-за своей системы наведения — имеет систему радиолокационного и оптико-электронного наведения, а дальность эффективного применения составляет от 70 до 250 км, хотя некоторые источники пишут, что дальность полета ракеты может достигать свыше 300 км.

В наклоненной носовой части Stunner размещены инфракрасный и активный радиолокационный датчики. Эта двухрежимная система искателей делает ее более сложной для глушения или обмана и более надежной в перехвате целого ряда целей, от баллистических ракет малой дальности до крылатых ракет. По каналу связи также передаются данные о наведении на цель от внешних датчиков, в первую очередь от радарной установки Elta ELM-2084 3D AESA, и тогда Stunner действует в третьем режиме наведения.

Ракета оснащена передовым трехимпульсным двигателем, который создает различные уровни тяги на разных фазах полета. В частности, он обеспечивает дополнительное ускорение и маневренность во время конечной фазы атаки ракеты.

Еще одной особенностью Stunner является то, что ракета не оснащена боеголовкой, а работает по системе "hit-to-kill" и полагается на кинетическую энергию перехватчика, врезающегося в цель. Благодаря этому ракета меньше, легче, быстрее, дальнобойнее и маневреннее, чем перехватчики, содержащие взрывчатые вещества.

Все эти качества делают израильскую систему хорошим дополнением к нынешней эшелонированной системе противовоздушной и противоракетной обороны Финляндии, которая не имеет возможностей защиты верхнего уровня, таких как "Праща Давида".

Ранее сообщалось, что США отправят Украине экспериментальное оружие для борьбы с иранскими и китайскими дронами. Американские военные написали, что отправят "10 мобильных ракетных комплексов анти-БПЛА с лазерным наведением".