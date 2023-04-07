Зеленский подписал указ о создании 19 военных администраций в Запорожской области

Большинство населенных пунктов, где созданы военные администрации, сейчас находятся под оккупацией.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 19 новых военных администраций в населённых пунктах Запорожской области. Указ был выложен на сайте Офиса президента Украины.

В Указе президент Украины постановил создать следующие военные администрации (ВА):

Благовещенскую (Васильковский район Запорожской области);

:Воскресенскую (Пологовский район, Запорожской области);

Днепрорудненскую городскую ВА (Васильковский район Запорожской области);

Энергодарскую городскую ВА (Васильковский район Запорожской области);

Каменско-Днепровскую городскую ВА (Васильковский район Запорожской области);

Каменскую поселковую ВА (Пологовский район Запорожской области);

Камыш-Зорянскую поселковую ВА (Пологовский район Запорожской области);

Малобелозерскую сельскую ВА (Васильковский район Запорожской области);

Молочанскую городскую ВА (Пологовский район Запорожской области);

Новобогдановскую сельскую ВА (Мелитопольский район Запорожской области);

Ореховскую городскую ВА (Пологовский район Запорожской области);

Осипенковскую сельскую ВА (Бердянский район Запорожской области);

Плодородненскую сельскую ВА (Мелитопольский район Запорожской области);

Преображенскую сельскую ВА (Пологовский район Запорожской области);

Розовскую поселковую ВА (Пологовский район Запорожской области);

Смирновскую сельскую ВА (Пологовский район Запорожской области);

Софиевскую сельскую ВА (Бердянский район Запорожской области);

Степногорскую поселковую ВА (Васильковский район Запорожской области);

Черниговскую поселковую ВА (Бердянский район Запорожской области).

Также президент поручил Генштабу ВСУ и Запорожской ОВА осуществить соответствующие меры по созданию новых военных администраций.

Указ вступает в силу 7 апреля 2023 года.

Переговоры 5 апреля, состоявшиеся во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу, он назвал победными. Зеленский также поблагодарил за "поддержку и мощные шаги сильного человека" главу польского правительства Матеуша Моравецкого.

В четверг, 6 апреля, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому уступить Крымский полуостров России для того, чтобы прекратить войну.