Зеленский подписал указ о создании 19 военных администраций в Запорожской области
Большинство населенных пунктов, где созданы военные администрации, сейчас находятся под оккупацией.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 19 новых военных администраций в населённых пунктах Запорожской области. Указ был выложен на сайте Офиса президента Украины.
В Указе президент Украины постановил создать следующие военные администрации (ВА):
- Благовещенскую (Васильковский район Запорожской области);
- :Воскресенскую (Пологовский район, Запорожской области);
- Днепрорудненскую городскую ВА (Васильковский район Запорожской области);
- Энергодарскую городскую ВА (Васильковский район Запорожской области);
- Каменско-Днепровскую городскую ВА (Васильковский район Запорожской области);
- Каменскую поселковую ВА (Пологовский район Запорожской области);
- Камыш-Зорянскую поселковую ВА (Пологовский район Запорожской области);
- Малобелозерскую сельскую ВА (Васильковский район Запорожской области);
- Молочанскую городскую ВА (Пологовский район Запорожской области);
- Новобогдановскую сельскую ВА (Мелитопольский район Запорожской области);
- Ореховскую городскую ВА (Пологовский район Запорожской области);
- Осипенковскую сельскую ВА (Бердянский район Запорожской области);
- Плодородненскую сельскую ВА (Мелитопольский район Запорожской области);
- Преображенскую сельскую ВА (Пологовский район Запорожской области);
- Розовскую поселковую ВА (Пологовский район Запорожской области);
- Смирновскую сельскую ВА (Пологовский район Запорожской области);
- Софиевскую сельскую ВА (Бердянский район Запорожской области);
- Степногорскую поселковую ВА (Васильковский район Запорожской области);
- Черниговскую поселковую ВА (Бердянский район Запорожской области).
Также президент поручил Генштабу ВСУ и Запорожской ОВА осуществить соответствующие меры по созданию новых военных администраций.
Указ вступает в силу 7 апреля 2023 года.
Переговоры 5 апреля, состоявшиеся во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу, он назвал победными. Зеленский также поблагодарил за "поддержку и мощные шаги сильного человека" главу польского правительства Матеуша Моравецкого.
В четверг, 6 апреля, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому уступить Крымский полуостров России для того, чтобы прекратить войну.