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Военный Фокус Российско-украинская война

Зеленский подписал указ о создании 19 военных администраций в Запорожской области

указ о создании военных администраций, ВА Запорожская область
Фото: Getty Images

Большинство населенных пунктов, где созданы военные администрации, сейчас находятся под оккупацией.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 19 новых военных администраций в населённых пунктах Запорожской области. Указ был выложен на сайте Офиса президента Украины.

В Указе президент Украины постановил создать следующие военные администрации (ВА):

  • Благовещенскую (Васильковский район Запорожской области);
  • :Воскресенскую (Пологовский район, Запорожской области);
  • Днепрорудненскую городскую ВА (Васильковский район Запорожской области);
  • Энергодарскую городскую ВА (Васильковский район Запорожской области);
  • Каменско-Днепровскую городскую ВА (Васильковский район Запорожской области);
  • Каменскую поселковую ВА (Пологовский район Запорожской области);
  • Камыш-Зорянскую поселковую ВА (Пологовский район Запорожской области);
  • Малобелозерскую сельскую ВА (Васильковский район Запорожской области);
  • Молочанскую городскую ВА (Пологовский район Запорожской области);
  • Новобогдановскую сельскую ВА (Мелитопольский район Запорожской области);
  • Ореховскую городскую ВА (Пологовский район Запорожской области);
  • Осипенковскую сельскую ВА (Бердянский район Запорожской области);
  • Плодородненскую сельскую ВА (Мелитопольский район Запорожской области);
  • Преображенскую сельскую ВА (Пологовский район Запорожской области);
  • Розовскую поселковую ВА (Пологовский район Запорожской области);
  • Смирновскую сельскую ВА (Пологовский район Запорожской области);
  • Софиевскую сельскую ВА (Бердянский район Запорожской области);
  • Степногорскую поселковую ВА (Васильковский район Запорожской области);
  • Черниговскую поселковую ВА (Бердянский район Запорожской области).

Также президент поручил Генштабу ВСУ и Запорожской ОВА осуществить соответствующие меры по созданию новых военных администраций.

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Указ вступает в силу 7 апреля 2023 года.

Переговоры 5 апреля, состоявшиеся во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу, он назвал победными. Зеленский также поблагодарил за "поддержку и мощные шаги сильного человека" главу польского правительства Матеуша Моравецкого.

В четверг, 6 апреля, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому уступить Крымский полуостров России для того, чтобы прекратить войну.