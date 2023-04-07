Зеленський підписав указ про створення 19 військових адміністрацій у Запорізькій області
Більшість з населених пунктів, де створено військові адміністрації, зараз перебувають під окупацією.
Володимир Зеленський підписав указ про створення 19 нових військових адміністрацій у населених пунктах Запорізької області. Указ виклали на сайті Офісу президента України.
В Указі президент України постановив створити наступні військові адміністрації (ВА):
- Благовіщенську (Васильківський район Запорізької області);
- :Воскресенську (Пологівський район, Запорізької області);
- Дніпрорудненську міську ВА (Васильківський район Запорізької області);
- Енергодарську міську ВА (Васильківський район Запорізької області);
- Камʼянсько-Дніпровську міську ВА (Васильківський район Запорізької області);
- Камʼянську селищну ВА (Пологівський район Запорізької області);
- Комиш-Зорянську селищну ВА (Пологівський район Запорізької області);
- Малобілозерську сільську ВА (Васильківський район Запорізької області);
- Молочанську міську ВА (Пологівський район Запорізької області);
- Новобогданівську сільську ВА (Мелітопольський район Запорізької області);
- Оріхівську міську ВА (Пологівський район Запорізької області);
- Осипенківську сільську ВА (Бердянський район Запорізької області);
- Плодородненську сільську ВА (Мелітопольський район Запорізької області);
- Преображенську сільську ВА (Пологівський район Запорізької області);
- Розівську селищну ВА (Пологівський район Запорізької області);
- Смирновську сільську ВА (Пологівський район Запорізької області);
- Софіївську сільську ВА (Бердянський район Запорізької області);
- Степногірську селищну ВА (Васильківський район Запорізької області);
- Чернігівську селищну ВА (Бердянський район Запорізької області).
Також президент доручив Генштабу ЗСУ та Запорізькій ОВА здійснити відповідні заходи щодо утворення нових військових адміністрацій.
Указ набирає чинності з дня 7 квітня 2023 року.
Переговори 5 квітня, які відбулися під час візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі, він назвав переможними. Зеленський також подякував за "підтримку та потужні кроки сильної людини" голові польського уряду Матеушу Моравецькому.
У четвер, 6 квітня, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва запропонував президенту України Володимиру Зеленському поступитися Кримським півостровом Росії для того, щоб припинити війну.