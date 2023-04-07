Зеленський підписав указ про створення 19 військових адміністрацій у Запорізькій області

Більшість з населених пунктів, де створено військові адміністрації, зараз перебувають під окупацією.

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Володимир Зеленський підписав указ про створення 19 нових військових адміністрацій у населених пунктах Запорізької області. Указ виклали на сайті Офісу президента України.

В Указі президент України постановив створити наступні військові адміністрації (ВА):

Благовіщенську (Васильківський район Запорізької області);

:Воскресенську (Пологівський район, Запорізької області);

Дніпрорудненську міську ВА (Васильківський район Запорізької області);

Енергодарську міську ВА (Васильківський район Запорізької області);

Камʼянсько-Дніпровську міську ВА (Васильківський район Запорізької області);

Камʼянську селищну ВА (Пологівський район Запорізької області);

Комиш-Зорянську селищну ВА (Пологівський район Запорізької області);

Малобілозерську сільську ВА (Васильківський район Запорізької області);

Молочанську міську ВА (Пологівський район Запорізької області);

Новобогданівську сільську ВА (Мелітопольський район Запорізької області);

Оріхівську міську ВА (Пологівський район Запорізької області);

Осипенківську сільську ВА (Бердянський район Запорізької області);

Плодородненську сільську ВА (Мелітопольський район Запорізької області);

Преображенську сільську ВА (Пологівський район Запорізької області);

Розівську селищну ВА (Пологівський район Запорізької області);

Смирновську сільську ВА (Пологівський район Запорізької області);

Софіївську сільську ВА (Бердянський район Запорізької області);

Степногірську селищну ВА (Васильківський район Запорізької області);

Чернігівську селищну ВА (Бердянський район Запорізької області).

Також президент доручив Генштабу ЗСУ та Запорізькій ОВА здійснити відповідні заходи щодо утворення нових військових адміністрацій.

Указ набирає чинності з дня 7 квітня 2023 року.

Переговори 5 квітня, які відбулися під час візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі, він назвав переможними. Зеленський також подякував за "підтримку та потужні кроки сильної людини" голові польського уряду Матеушу Моравецькому.

У четвер, 6 квітня, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва запропонував президенту України Володимиру Зеленському поступитися Кримським півостровом Росії для того, щоб припинити війну.