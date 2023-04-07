Вынуждают оформить "красный" паспорт: РФ вывезла украинцев в 55 регионов страны, — ЦНС

По информации ведомства, Кремль обманом, а порой насильно вывозит граждан Украины из оккупированных территорий в отдаленные области РФ для дальнейшей ассимиляции.

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Российские оккупанты "разбросали" депортированных украинцев из захваченных областей в 55 регионов Российской Федерации. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в пятницу, 7 апреля.

По имеющейся информации, российские оккупанты продолжают незаконно вывозить граждан Украины на свою территорию, однако они сами это называют "эвакуацией" Теперь украинские люди разбросаны по 55 регионам страны.

"Россияне проводят политику геноцида на захваченных землях, ведь конечная цель России – уничтожение украинской нации. Следовательно, украинцев на временно оккупированных территориях депортируют для дальнейшей ассимиляции в отдаленных землях России", — говорится в сообщении.

При этом, как подмечают в ЦНС, так называемых "переселенцев" которых обманом, а порой и вовсе насильно депортировали на территорию России, отвозят в те регионы, где им нужно получать российский паспорт. Для них создаются специальные условия, при которых без российских документов невозможно существовать.

Стоит отметить, что по информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, уже было зафиксировано 20 тысяч случаев депортации детей на территорию Российской Федерации.

"Согласно последним данным Национального информационного бюро, незаконно депортированными считаются 19 514 украинских детей. Известно также, что на временно оккупированных территориях и в России находятся около 4390 статусных детей, к которым относятся дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки", — говорится в ведомстве.

Напомним, 31 марта ООН подтвердила свыше 8 400 гибелей граждан в Украине. По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, еще свыше 14 тысяч мирных жителей получили ранения, в основном из-за применения Россией взрывчатых веществ масштабного действия.