Пытки, казни, депортация детей: ООН подтвердила свыше 8400 гибелей граждан в Украине

По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, еще свыше 14 тысяч мирных жителей получили ранения, в основном из-за применения Россией взрывчатых веществ масштабного действия.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло более 8400 мирных жителей, согласно данным Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, передает Sky News.

Граждан пытали, в их отношении проводили внесудебные казни, а детей депортировали, сообщил Фолькер Тюрк, верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека.

"Эта война не поддается никакому объяснению, безумие должно закончиться, должен быть мир", — заявил он.

По его словам, он никогда не забудет фотографии умирающей беременной женщины, которую выносили на носилках из разбомбленного мариупольского роддома в марте 2022-го.

Фолькер Тюрк также сказал, что уже удалось подтвердить, что свыше 14 тысяч мирных жителей получили ранения, в основном из-за применения Россией взрывчатых веществ масштабного действия в отношении гражданских, также зафиксировано 621 насильственное исчезновение или задержание.

Буча

Управление ООН по правам человека задокументировало 91 насильственное исчезновение и произвольное задержания со стороны украинских сил, в 53% случаев имели место пытки или жестокое обращение вскоре после задержания.

Нет доказательство того, что жестокое обращение с российскими военнопленными в местах интернирования были систематическими, добавил он.

31 марта в Украину на саммит приехали политики стран ЕС. В годовщину деоккупации Бучи в Киев прибыли представители Хорватии, Словакии и Словении и Молдовы.

Напомним, что сенаторка из Румынии предложила аннексировать часть Украины потому, что местные румыны не могут обучаться на родном языке. По ее словам, это должно быть расплатой за помощь Бухареста после российского вторжения.