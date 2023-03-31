Катування, страти, депортація дітей: ООН підтвердила понад 8 400 смертей громадян України

За словами Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, ще понад 14 тисяч мирних жителів зазнали поранень, здебільшого через застосування Росією вибухових речовин масштабної дії.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло понад 8 400 мирних жителів, згідно з даними Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, повідомляє Sky News.

Громадян катували, проти них проводили позасудові страти, а дітей депортували, повідомив Фолькер Тюрк, верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини.

"Ця війна не піддається жодному поясненню, божевілля має закінчитися, має бути мир", — заявив він.

За його словами, він ніколи не забуде фото вагітної жінки, яку напівживу виносили на ношах із розбомбленого маріупольського пологового будинку у березні 2022-го.

Фолькер Тюрк також сказав, що вже вдалося підтвердити, що понад 14 тисяч мирних жителів отримали поранення, здебільшого через застосування Росією вибухових речовин масштабної дії проти цивільних, також зафіксовано 621 насильницьке зникнення або затримання.

Буча

Управління ООН з прав людини задокументувало 91 насильницьке зникнення та довільне затримання з боку українських сил, у 53% випадків застосовувалися тортури або жорстоке поводження незабаром після затримання.

Немає доказу того, що жорстоке поводження з російськими військовополоненими в місцях інтернування було систематичним, додав він.

31 березня до України на саміт приїхали політики країн ЄС. У річницю деокупації Бучі до Києва прибули представники Хорватії, Словаччини, Словенії та Молдови.

Нагадаємо, що сенаторка з Румунії запропонувала анексувати частину України тому, що місцеві румуни не можуть навчатися рідною мовою. За її словами, це буде компенсацiя за допомогу Бухареста після російського вторгнення.