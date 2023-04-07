Арестовали до 4 мая: в РФ суд избрал меру пресечения пилоту, — росСМИ (фото, видео)

Следственные органы вменяют 67-летнему Алексею Морозову незаконное пересечение границы с РФ. Его самолет зацепился за высоковольтную линию электропередачи и пилот совершил вынужденную посадку.

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Пилота, самолет которого несколько дней назад сел в Брянской области РФ, суд арестовал до 4 мая. Об этом 7 апреля написали в телеграм-канале ТАСС.

По версии следователей пилот — гражданин Украины, который 5 апреля пересек государственную границу Украины с Россией управляя легкомоторным самолетом типа А-22.

В Клинцовском районе Брянской области самолет зацепился за высоковольтную линию электропередачи и пилот совершил вынужденную посадку.

В РФ мужчине инкриминируют незаконное пересечение государственной границы.

Что известно о пилоте, задержанном в РФ

Первоначально российские журналисты сообщили, что силовики нашли автомат и бронежилет летчика. По их информации, мужчина пытался спрятаться от работников ФСБ в лесах.

Также в сети появилось видео допроса пилота. Мужчина на видео утверждал, что за полет должен был получить 50 тысяч гривен. По его словам, он следовал за другим пилотом и не знал, что находится на территории России. Себя он назвал частным пилотом.

Кроме того российские телеграм-каналы опубликовали личные данные задержанного мужчины. По их версии, это гражданин Украины 67-летний Алексей Морозов. Мужчина родился и прожил большую часть жизни в Харькове.

Медиа опубликовало и информацию о том, что на месте экстренной посадки самолета силовики якобы обнаружили две воронки диаметром от 4 до 6 метров. Они считают, что это были авиабомбы, которые сбросил самолет.

Алексея Морозова в РФ арестовали до 4 мая 2023 года. Мужчину обвиняют в незаконном пересечении границі

Напомним, 5 апреля росСМИ сообщили о задержании украинского пилота в Брянской области. По информации медиа, мужчина прятался от российских правоохранителей в лесу. Сам он утверждает, что должен был проверять украинскую ПВО. Автомат и бронежилет объясняет тем, что украинская тероборона "во всех стреляет".

Кроме этого российские медиа опубликовали информацию о том, что перед тем, как совершить вынужденную посадку, пилот якобы совершил авианалет на завод в Брянской области. Пропагандисты утверждают, что на месте приземления пилота нашли ручку рычага сброса снаряда, планшеты и видеокамеры, а до посадки авианалету якобы подвергся комбинат "Слава".