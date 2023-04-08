Может нести ядерную боеголовку: КНДР испытала новый подводный беспилотник, — Reuters

Издание пишет, что Северная Корея демонстрирует свои разнообразные возможности доставки ядерного оружия, чтобы показать силу перед США и Сеулом. Во время испытаний с 4 по 7 апреля беспилотник преодолел 1000 км под водой за 71 час 6 минут

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Северная Корея провела очередное испытание подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие. Об этом пишет издание Reuters.

По словам журналистов, КНДР испытала БПЛА под названием "Хаиль-2". Ранее, более недели назад, она испытала подводный беспилотник "Хаиль-1". Название дрона переводится как "цунами". Они предназначены для скрытого проникновения и атаки морских целей.

Издание сообщает, что Северная Корея демонстрирует свои разнообразные возможности доставки ядерного оружия, чтобы показать силу перед США и Сеулом. Однако там скептически относятся к теперешним возможностям БПЛА к реальному применению на поле боя.

Официальные СМИ Северной Кореи сообщили, что во время испытаний с 4 по 7 апреля беспилотник преодолел 1000 км под водой за 71 час 6 минут и успешно поразил смоделированную цель.

"Испытания прекрасно подтвердили надежность системы подводного стратегического оружия и ее смертоносную атакующую способность", — говорится в сообщении Центральном телеграфном агентстве КНДР.

По словам журналистов, в последние недели Северная Корея активизировала свои военные действия, протестуя против проведения Соединенными Штатами и Южной Кореей совместных военных учений.

Напомним, что 3 апреля сообщалось, что Южная Корея, США и Япония проводят совместные морские учения из-за угроз со стороны КНДР. Совместные поисково-спасательные учения стран пройдут впервые за семь лет. Американцы стремятся усилить сотрудничество с азиатскими союзниками в оборонной сфере.

Также 6 апреля КНДР снова пригрозила США и Южной Корее ядерной войной. Северокорейский "аналитик" заявил, что военные учения США и Южной Кореи являются спусковым крючком, который может довести ситуацию на Корейском полуострове до "точки взрыва".