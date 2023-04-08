Може нести ядерну боєголовку: КНДР випробувала нового підводного безпілотника, — Reuters

Видання пише, що Північна Корея демонструє свої різноманітні можливості доставки ядерної зброї, щоб показати силу перед США та Сеулом. Під час випробувань з 4 по 7 квітня безпілотник подолав 1000 км під водою за 71 годину 6 хвилин.

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Північна Корея провела чергове випробування підводного безпілотника, здатного нести ядерну зброю. Про це пише видання Reuters.

За словами журналістів, КНДР зазнала БПЛА під назвою "Хаїль-2". Раніше понад тиждень тому вона випробувала підводний безпілотник "Хаїль-1". Назва дрона перекладається як "цунамі". Вони призначені для прихованого проникнення та атаки морських цілей.

Видання повідомляє, що Північна Корея демонструє свої різноманітні можливості доставки ядерної зброї, щоб показати силу перед США та Сеулом. Однак там скептично ставляться до теперішніх можливостей БПЛА реального застосування на полі бою.

Офіційні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що під час випробувань з 4 по 7 квітня безпілотник подолав 1000 км під водою за 71 годину 6 хвилин та успішно вразив змодельовану мету.

"Випробування чудово підтвердили надійність системи підводної стратегічної зброї та її смертоносну атакувальну здатність", — йдеться у повідомленні Центрального телеграфного агентства КНДР.

За словами журналістів, останніми тижнями Північна Корея активізувала свої військові дії, протестуючи проти проведення Сполученими Штатами та Південною Кореєю спільних військових навчань.

Нагадаємо, що 3 квітня повідомлялося, що Південна Корея, США та Японія проводять спільні морські навчання через загрози з боку КНДР. Спільні пошуково-рятувальні навчання країн відбудуться вперше за сім років. Американці прагнуть посилити співпрацю з азіатськими союзниками у оборонній сфері.

Також 6 квітня КНДР знову пригрозила США та Південній Кореї ядерною війною. Північнокорейський "аналітик" заявив, що військові навчання США та Південної Кореї є спусковим гачком, який може довести ситуацію на Корейському півострові до "точки вибуху".