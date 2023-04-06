"Необоротна катастрофа": КНДР знову пригрозила США та Південній Кореї ядерною війною

Північнокорейський "аналітик" заявив, що військові навчання США та Південної Кореї є спусковим гачком, який може довести ситуацію на Корейському півострові до "точки вибуху".

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КНДР 6 квітня звинуватила США та Південну Корею в ескалації напруженості, яка може призвести до ядерної війни. Так, країни провели спільні військові навчання, про що пише Reuters.

За словами журналістів, північнокорейський "аналітик з міжнародної безпеки" Чхве Джу Хен заявив, що навчання США та Південної Кореї є спусковим гачком, який може довести ситуацію на Корейському півострові до "точки вибуху".

"Божевільна військово-конфронтаційна істерія США та їхніх адептів проти КНДР веде ситуацію на Корейському півострові до незворотної катастрофи… на межу ядерної війни", — йдеться у повідомленні Центрального телеграфного агентства КНДР.

У матеріалі нагадали, що Збройні сили США та Південної Кореї з березня проводять серію щорічних весняних навчань, у тому числі повітряних та морських за участю американського авіаносця та бомбардувальників B-1B та B-52.

"Вчення перетворили Корейський півострів на величезний пороховий льох, який можна підірвати будь-якої миті", — йдеться в повідомленні ЦТАК.

За словами журналістів, у Пхеньяні вважають військові навчання репетицією вторгнення до Північної Кореї.

Також видання зазначило, що постійний представник дипломатичної місії Північної Кореї у Женеві Хан Те Сон засудив щорічну резолюцію, ухвалену цього тижня в ООН щодо ситуації з правами людини у КНДР. Пхеньян давно відкидає міжнародну критику порушень прав людини, називаючи це змовою США проти чинного режиму.

Нагадаємо, що наприкінці березня в Сеулі заявили, що в КНДР страчують громадян за наркотики та розповсюдження відео з Південної Кореї. Повідомляється, що північнокорейський режим регулярно проводить громадські страти в таборах для бранців. Багатьох розстрілюють довільно за спробу перетнути кордон.

Також 3 квітня Південна Корея, США та Японія розпочали спільні морські навчання через загрози з боку КНДР. Спільні пошуково-рятувальні навчання країн відбудуться вперше за сім років. Американці прагнуть посилити співпрацю з азіатськими союзниками в оборонній сфері.