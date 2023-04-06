"Необратимая катастрофа": КНДР снова пригрозила США и Южной Корее ядерной войной

Северокорейский "аналитик" заявил, что военные учения США и Южной Кореи являются спусковым крючком, который может довести ситуацию на Корейском полуострове до "точки взрыва".

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КНДР 6 апреля обвинила США и Южную Корею в эскалации напряженности, которая может привести к ядерной войне. Так, страны провели совместные военные учения, о чем пишет Reuters.

По словам журналистов, северокорейский "аналитик по международной безопасности" Чхве Джу Хен заявил, что учения США и Южной Кореи являются спусковым крючком, который может довести ситуацию на Корейском полуострове до "точки взрыва".

"Безумная военно-конфронтационная истерия США и их адептов против КНДР ведет ситуацию на Корейском полуострове к необратимой катастрофе… на грань ядерной войны", — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР.

В материале напомнили, что Вооруженные силы США и Южной Кореи с марта проводят серию ежегодных весенних учений, в том числе воздушных и морских с участием американского авианосца и бомбардировщиков B-1B и B-52.

"Учения превратили Корейский полуостров в огромный пороховой погреб, который можно взорвать в любой момент", — говорится в сообщении ЦТАК.

По словам журналистов, в Пхеньяне считают военные учения репетицией вторжение в Северную Корею.

Также издание отметило, что постоянный представитель дипломатической миссии Северной Кореи в Женеве Хан Тэ Сон осудил ежегодную резолюцию, принятую на этой неделе в ООН по ситуации с правами человека в КНДР. Пхеньян давно отвергает международную критику нарушений прав человека, называя это заговором США против действующего режима.

Напомним, что в конце марта в Сеуле заявили, что в КНДР казнят граждан за наркотики и распространение видео из Южной Кореи. Сообщается, что северокорейский режим регулярно проводит публичные казни в лагерях для пленников. Многих расстреливают произвольно за попытку пересечь границу.

Также 3 апреля Южная Корея, США и Япония начали совместные морские учения из-за угроз со стороны КНДР. Совместные поисково-спасательные учения стран пройдут впервые за семь лет. Американцы стремятся усилить сотрудничество с азиатскими союзниками в оборонной сфере.