Психологическая война: солдатам РФ пообещали премии за уничтожение танков НАТО, — СМИ

Такой подход, по информации NYT, позволит не только укрепить боевой дух ВС РФ, но и проводить в будущем информационно-психологические операции, чтобы подорвать доверие Запада к Украине.

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На днях стало известно из недавно просочившейся информации из американских секретных документов, что российским военным обещают выплаты премий за уничтожение танков НАТО. Об этом сообщило издание New York Times в воскресенье, 9 апреля, ссылаясь на собственные источники.

В частности известно, что среди недавней "утечки" данных Пентагона есть информация о российских методах подготовки к использованию Украиной передовых западных танков, которые поставляет НАТО. Для поднятия боевого духа в подразделениям армии РФ, которые воют на востоке Украины, предлагают премии военным, которые смогут повредить или уничтожить один из таких танков.

Также, по информации издания, российских военных призывают фиксировать уничтоженную военную технику на видео, чтобы проводить информационно-психологические операции для снижения доверия Запада по отношению к Украине.

"За захват и уничтожение иностранных танков будут предлагаться финансовые поощрения, а видеоролики об уничтожении танков будут широко распространяться, чтобы подорвать доверие между Украиной и Западом и убедить российские войска в их способности преодолеть это новое вооружение", — указывается в документе под грифом "совершенно секретно".

Издание отмечает, что российская стратегия борьбы с новыми танками была сокрыта в большом количестве документов американской разведки, которые просочились через чаты по видеоиграм, а в последние дни попали на разные сайты социальных сетей.

Официальные лица США заявили, что документы являются законными, хотя по крайней мере одна десятая часть секретных отчетов была изменена.

В конце марта США и страны-союзники предоставили игральные карты для понимания техники и вооружения, которое разработали разные страны. Набор игральных карт состоит из изображений 52 различных видов военной техники.

В конце января журналисты Фокуса описали, чем важны танки Леопард-2, Абрамс и Челленджер-2, и как они могут повлиять на ход войны в Украине.