Психологічна війна: солдатам РФ пообіцяли премії за знищення танків НАТО, — ЗМІ

Такий підхід, за інформацією NYT, дозволить не лише зміцнити бойовий дух ЗС РФ, а й проводити у майбутньому інформаційно-психологічні операції, щоб підірвати довіру Заходу до України.

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Днями стало відомо з інформації, що нещодавно просочилася з американських секретних документів, що російським воєнним обіцяють виплати премій за знищення танків НАТО. Про це повідомило видання New York Times у неділю, 9 квітня, посилаючись на власні джерела.

Зокрема, відомо, що серед нещодавнього "витікання" даних Пентагону є інформація про російські методи підготовки до використання Україною передових західних танків, що постачає НАТО. Для підняття бойового духу у підрозділах армії РФ, що воюють на сході України, пропонують премії воєнним, котрі зможуть пошкодити чи знищити один з таких танків.

Також, за інформацією видання, російських воєнних закликають фіксувати знищену воєнну техніку на відео, щоби проводити інформаційно-психологічні операції для зниження довіри Заходу щодо України.

"За захоплення та знищення іноземних танків пропонуватимуться фінансові заохочення, а відеоролики про знищення танків широко поширюватимуться, щоб підірвати довіру між Україною та Заходом і переконати російські війська в їхній здатності подолати це нове озброєння", — вказується в документі під грифом "цілком секретно".

Видання зазначає, що російська стратегія боротьби з новими танками була прихована у великій кількості документів американської розвідки, що просочилися через чати по відеоіграх, а останніми днями потрапили також на різні сайти соціальних мереж.

Офіційні особи з США заявили, що документи є законними, хоча принаймні одну десяту частину секретних звітів було змінено.

Наприкінці березня США та країни-союзники презентували гральні карти для розуміння техніки та озброєння, котрі розробили різні країни. Набір гральних карт складається з зображень 52 різних видів військової техніки.

Наприкінці січня журналісти Фокусу описали, чим важливі танки Леопард-2, Абрамс та Челленджер-2, і як вони можуть вплинути на перебіг війни в Україні.