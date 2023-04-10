"Во всем винят Россию": Кремль не отрицает, что стоит за утечкой секретных документов Пентагона

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, США могли следить за президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими политиками. Обвинения в адрес РФ он назвал "общим заболеванием".

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пожаловался на то, что Россию обвиняют практически во всем после вопроса о причастности Москвы к утечкам секретных документов Минобороны США. Об этом сообщает Sky News.

Засекреченные документы были выложены в соцсетях 6 апреля, в них говорилось о положении на поле боя в Украине. Сообщалось о потерях обеих сторон, но есть мение, что эти данные сфальсифицированны.

Представители США допускают, что источник информационной утечки — американский, поскольку охвачен широкий список тем.

Однако пророссийский след также не исключен.

Бывший сотрудник ЦРУ допускает, что Москва могла организовать эту утечку с тем, чтобы посеять замешательство и раздор между Вашингтоном и союзниками.

На вопрос об обвинениях, звучащих в адрес России, спикер Кремля Дмитрий Песков ответил, что не может комментировать эту тему.

"Мы с вами знаем, что это, собственно, такая склонность во всем и всегда, и везде винить Россию, и списывать все на Россию", — пояснил он. Такую тенденцию он назвал "общим заболеванием".

Вместе с тем он говорит, что нельзя отрицать и того, что США могли вести слежку за украинским президентом Владимиром Зеленским, т.к. Вашингтон, по словам Пескова, следил за многими главами государств в Европе.

Ранее Фокус разбирался в том, что известно об утечке секретных документов Пентагона, и повлияет ли "слив" на украинское контрнаступление.

Напомним, что в Кремле прокомментировали возможность "пасхального перемирия". Пресс-секретарь Дмитрий Песков посетовал, что украинская сторона не стремится к подобным мирным инициативам.