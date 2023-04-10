"Пока не было инициатив": в Кремле прокомментировали возможность "пасхального перемирия"

Пресс-секретарь Дмитрий Песков пожаловался на то, что украинская сторона якобы не желает следовать подобным мирным инициативам.

Related video

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал так называемое "пасхальное перемирие" на украинских фронтах. По его словам, что на сегодняшний день такой инициативы пока не поступало. Об этом 10 апреля сообщило агентство ТАСС.

Спикер Кремля отметил, что идею о "пасхальном перемирии" никто не выдвигал, впрочем, пока согласно православному церковному календарю, в понедельник только началась Страстная неделя.

"Ее никто не выдвинул, она не была выдвинута. Пока никаких на этот счет не было инициатив, но у нас только началась Страстная неделя. До сих пор таких инициатив не было", — ответил журналистам Песков.

Он также добавил, что Москва ранее уже выступала с подобными инициативами, но они не были поддержаны украинской стороной. При этом Песков утверждает, что российская стороны якобы сама соблюдала временное перемирие.

"Москва уже выдвигала инициативы, сама придерживалась этого, но сталкивалась с нежеланием киевского режима следовать такому режиму", — заявил пресс-секретарь.

Напомним, глава Ватикана Папа Франциск предложил инициативу с объявлением двухнедельного перемирия в войне между Россией и Украиной. По словам понтифика, с понедельника 10 апреля начинается пасхальная неделя у католиков, после которой последует пасхальные семь дней у православных.

В последний раз Москва установила "режим тишины" с полудня 6 января по конец 7 января этого года в честь праздника Рождества Христова. Соответствующее распоряжение последовало от главы Кремля Владимира Путина. Между тем российская сторона нарушила объявленное своим же лидером перемирие, в связи с чем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал, что подобные инициативы — примитивный циничный обман со стороны РФ.