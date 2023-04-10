"Поки не було ініціатив": у Кремлі прокоментували можливість "великоднього перемир'я"

Прессекретар Дмитро Пєсков поскаржився на те, що українська сторона нібито не бажає нібито не бажає дотримуватися подібних мирних ініціатив.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував так зване "великоднє перемир'я" на українських фронтах. За його словами, на сьогодні такої ініціативи поки що не надходило. Про це 10 квітня повідомило агентство ТАСС.

Спікер Кремля зазначив, що ідею про "великоднє перемир'я" ніхто не висував, втім, поки згідно з православним церковним календарем, у понеділок тільки почався Страсний тиждень.

"Її ніхто не висунув, вона не була висунута. Поки ніяких із цього приводу не було ініціатив, але у нас тільки почався Страсний тиждень. Досі таких ініціатив не було", — відповів журналістам Пєсков.

Він також додав, що Москва раніше вже виступала з подібними ініціативами, але їх не підтримали українська сторона. При цьому Пєсков стверджує, що російська сторона нібито сама дотримувалась тимчасового перемир'я.

"Москва вже висувала ініціативи, сама дотримувалася цього, але стикалася з небажанням київського режиму дотримуватися такого режиму", — заявив прессекретар.

Нагадаємо, глава Ватикану Папа Франциск запропонував ініціативу з оголошенням двотижневого перемир'я у війні між Росією та Україною. За словами понтифіка, з понеділка 10 квітня починається великодній тиждень у католиків, після якого настане великодні сім днів у православних.

Востаннє Москва встановила "режим тиші" з полудня 6 січня до кінця 7 січня цього року на честь свята Різдва Христового. Відповідне розпорядження надійшло від глави Кремля Володимира Путіна. Тим часом російська сторона порушила оголошене своїм лідером перемир'я, у зв'язку з чим радник глави Офісу президента Михайло Подоляк написав, що подібні ініціативи — примітивний цинічний обман з боку РФ.