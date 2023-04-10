В Нацгвардии пояснили, в чем разница тактики регулярных войск РФ и "вагнеровцев"

Спикер Нацгвардии Руслан Музычук отметил, что регулярные войска РФ лучше подготовлены, чем наемники ЧВК "Вагнер" и штурмуют позиции малыми группами с активной поддержкой артиллерии и авиации.

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На одном из самых "горячих" участках фронта, Бахмутском направлении, все больше начали появляться подразделения регулярных войск РФ, действия которых несколько отличаются от тактики наемников из ЧВК "Вагнер". Прежде всего можно отметить, что десантно-штурмовые бригады и спецназ противника также используют тактику штурма позиций малыми группами, но их подразделения больше усилены техникой. Об этом 10 апреля в эфире телемарафона рассказал спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

По его словам, регулярные войска ВС РФ, как и "вагнеровцы" применяют тактику малых групп, однако их действия хорошо скоординированы с артиллерийскими ударами и атаками авиации. Таким образом перед продвижением таких групп противником применяется весь практически весь спектр необходимых мер.

"Мы видим, что они работают достаточно связанно с артиллерийскими подразделениями и также под прикрытием авиации. То есть для того, чтобы обеспечить продвижение таких подразделений, полный спектр мер применяется со стороны врага", — отметил Музычук.

Кроме того спикер обратил внимание, что регулярные войска лучше подготовлены и это можно объяснить тем, что десантники и спецназовцы имеют навыки, полученные на этапе боевого слаживания. Также эти подразделения имеют лучшее оснащение.

"В каждых подразделениях — или это спецназовцы, или это десантно-штурмовые подразделения и другие — они тренируются использовать определенное вооружение и определенную тактику еще на этапе боевого слаживания", — подчеркнул Музычук.

В целом оккупанты более активно применяют удары авиации и артиллерии, что приводит к большим разрушениям в Бахмуте. По мнению спикера, враг разрушает укрепленные позиции украинских защитников, чтобы иметь возможность продвигаться вперед. Однако бойцы Сил обороны предпринимают все необходимое и сдерживают натиск российских захватчиков.

Напомним, замглавы Минобороны Анна Маляр 10 апреля рассказала, что российские войска пытаются наступать на всех четырех главных направлениях, но эпицентр боевых действий находится на востоке нашей страны. По ее словам, ожесточенные бои идут на всех основных участках фронта, но "жарче" всего в Бахмуте, где враг применяет тактику выжженной земли.