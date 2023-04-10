У Нацгвардії пояснили, у чому різниця тактики регулярних військ РФ та "вагнерівців"

Спікер Нацгвардії Руслан Музичук зазначив, що регулярні війська РФ краще підготовлені, ніж найманці ПВК "Вагнер" та штурмують позиції малими групами з активною підтримкою артилерії й авіації.

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На одному з "найгарячіших" ділянках фронту, Бахмутському напрямку, все більше почали з'являтися підрозділи регулярних військ РФ, дії яких дещо відрізняються від тактики найманців з ПВК "Вагнер". Насамперед можна відзначити, що десантно-штурмові бригади та спецназ противника також використовують тактику штурму позицій малими групами, але їх підрозділи більше посилені технікою. Про це 10 квітня в ефірі телемарафону розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

За його словами, регулярні війська ЗС РФ, як і "вагнерівці", застосовують тактику малих груп, проте їхні дії добре скоординовані з артилерійськими ударами та атаками авіації. Таким чином, перед просуванням таких груп противником застосовується весь практично весь спектр необхідних заходів.

"Ми бачимо, що вони працюють досить зв'язано з артилерійськими підрозділами і також під прикриттям авіації. Тобто для того, щоб забезпечити просування таких підрозділів, повний спектр заходів застосовується з боку ворога", — зазначив Музичук.

Крім того, спікер звернув увагу, що регулярні війська краще підготовлені, і це можна пояснити тим, що десантники та спецназівці мають навички, здобуті на етапі бойового злагодження. Також ці підрозділи мають найкраще оснащення.

"У кожних підрозділах — або це спецназівці, або це десантно-штурмові підрозділи та інші — вони тренуються використовувати певне озброєння та певну тактику ще на етапі бойового злагодження", — наголосив Музичук.

Загалом окупанти більш активно застосовують удари авіації та артилерії, що призводить до великих руйнувань у Бахмуті. На думку речника, ворог руйнує укріплені позиції українських захисників, щоб мати можливість просуватися вперед. Проте бійці Сил оборони роблять все необхідне та стримують натиск російських загарбників.

Нагадаємо, заступник глави Міноборони Ганна Маляр 10 квітня розповіла, що російські війська намагаються наступати на всіх чотирьох головних напрямках, але епіцентр бойових дій знаходиться на сході нашої країни. За її словами, запеклі бої йдуть на всіх основних ділянках фронту, але "найгарячіше" всього в Бахмуті, де ворог застосовує тактику випаленої землі.