Тероборона ВСУ получила 25 бронированных машин из Британии (видео)

FV103 Spartan, защищающий от обломков и крупнокалиберных шаров, приобрели проживающие за рубежом украинцы.

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Благодаря усилиям Всемирного конгресса украинцев (СКУ) Силы территориальной обороны ВСУ получили 25 британских бронированных машин. Об этом 11 апреля сообщило Командование сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

В сообщении отметили, что все украинцы мира объединились против российского нашествия, которое имеет целью не только ликвидировать нашу независимость, но и уничтожить украинский народ. На пожертвования людей из разных государств удалось приобрести двадцать пять бронированных машин. В списке оказалась такая техника:

два FV104 Samaritan;

два 434 APC;

семь 432 APC;

один Spartan SPA017;

один Spartan SPA8;

двенадцать Spartan FV103.

Соответствующая техника позволит выполнять оперативные задачи и в случае необходимости проводить как медицинскую эвакуацию, так и транспортировку военнослужащих и гражданского населения. Подробности дальнейшего использования не сообщили.

FV103 Spartan – это гусеничный бронетранспортер армии Великобритании. Машина обладает высокой маневренностью и достаточно быстрой. Корпус создан из алюминия, толщина которого составляет до 60 миллиметров. Он защищает военных от обломков и крупнокалиберных шаров. С момента появления на вооружении FV432 стал самой распространенной бронетехникой, которая использовалась для транспортировки пехоты с поля боя. Эта бронемашина получила возможность перевозить до двенадцати человек.

Волонтер Сергей Притула 3 марта сообщил, что 101 БТР Spartan в разных модификациях приобрели на средства украинцев, бизнесменов и украинцев за границей. В первой партии Силы обороны получили 24 БТР Spartan в разных вариантах – ремонтном, базовом и эвакуационном. Среди машин были FV103 Spartan, Samaritan, Stormer, Sultan; FV432 Bulldog, Shielder и FV434 Samson. Он подчеркнул, что первые транспортные средства уже передали в украинскую армию.