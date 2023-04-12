Тероборона ЗСУ отримала 25 броньованих машин із Британії (відео)

FV103 Spartan, який захищає від уламків та великокаліберних куль, придбали українці, що проживають за кордоном.

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Завдяки зусиллям Світового Конґресу Українців (СКУ) Сили територіальної оборони ЗСУ отримали 25 британських броньованих машин. Про це 11 квітня повідомило Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

У повідомленні зазначили, що усі українці світу об’єдналися проти російської навали, яка має на меті не тільки ліквідувати нашу незалежність, але знищили український народ. На пожертви людей з різних держав вдалося придбати двадцять п’ять броньованих машин. У списку опинилася така техніка:

два FV104 Samaritan;

два 434 APC;

сім 432 APC;

один Spartan SPA017;

один Spartan SPA8;

дванадцять Spartan FV103.

Відповідна техніка надасть можливість виконувати оперативні задачі та у разі потреби проводити як медичну евакуацію, так й транспортування військовослужбовців та цивільного населення. Подробиці подальшого використання не повідомили.

FV103 Spartan – це гусеничний бронетранспортер армії Великої Британії. Машина має високу маневреність та досить швидка. Корпус створений з алюмінію, товщина якого становить до 60 міліметрів. Він захищає військових від уламків та великокаліберних куль. З моменту появи на озброєнні FV432 став найпоширенішою бронетехнікою, яка використовувалася для транспортування піхоти з поля бою. Ця бронемашина отримала можливість перевозити до дванадцяти осіб.

Волонтер Сергій Притула 3 березня повідомив, що 101 БТР Spartan у різних модифікаціях придбали на кошти українців, бізнесменів і українців за кордоном. У першій партії Сили оборони отримали 24 БТР Spartan у різних варіантах — ремонтному, базовому та евакуаційному. Серед машин були FV103 Spartan, Samaritan, Stormer, Sultan; FV432 Bulldog, Shielder та FV434 Samson. Він наголосив, що першу транспортних засобів вже передали до українського війська.