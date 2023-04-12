"Феерические танцы": у Зеленского оценили призыв Беларуси к перемирию между РФ и Украиной

В Офисе Президента Украины напомнили, что Беларусь косвенно участвует в войне, которую развязала Россия. Страна даже агрессивно заинтересована в том, чтобы Украина проиграла.

Related video

Беларусь ультимативно предлагает украинцам прекратить огонь и сесть за стол переговоров, демонстрируя себя самым мощным фейковым миротворцем. Об этом 12 апреля в Telegram сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Он обратил внимание, что белорусские представители предлагают полный запрет на передислокацию, поставки оружия и перемещение военных. По его словам, такие шаги четко демонстрируют позицию Минска: "не сопротивляйтесь уже и дайте России вас дорезать".

"Прекрасно понимаю, что легкая жизнерадостная глупость позволяет надеяться на снисходительное отношение, но не столь же явно следует проявлять свою жизненную несуразность", – заявил он.

Подоляк напомнил, что Беларусь косвенно участвует в войне на стороне России. Страна активно и даже агрессивно заинтересована в том, чтобы Украина проиграла. Именно официальный Минск предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру, территорию, военные полигоны, свое воздушное пространство, складские запасы оружия российским захватчикам. Все это россияне используют для убийства украинцев и оккупации территории Украины.

Советник главы Офиса Президента Украины считает, что Беларусь потеряла остатки субъектности, поэтому "молча прожевывает безумные "инициативы" безумных "российских шляпников" по тактическому ядерному вооружению". Такая позиция совсем не мешает белорусским властям на публике объявлять свое "посредничество", черты которого уже отчетливо увидел весь мир.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 12 апреля во время своего визита в Венгрию призвал к перемирию между Украиной и РФ. Он озвучил условия, на которых, по его мнению, должно быть объявлено перемирие между ВСУ и ВС РФ. Политик считает, что перемирие должно быть объявлено без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон.