"Незамедлительно": Беларусь призвала к перемирию между Украиной и РФ

Глава МИД РБ Сергей Алейник считает, что перемирие должно быть объявлено без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон.

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Беларусь призвала объявить перемирие на территории Украины и начать переговоры. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Беларуси Сергей Алейник во время своего визита в Венгрию, 12 апреля.

"Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры – чем раньше, тем лучше", — сказал глава профильного министерства РБ.

Алейник также озвучил условия, на каких, по его мнению, должно быть объявлено перемирие между ВСУ и ВС РФ.

"Перемирие должно быть объявлено без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, а также без права переброски оружия, живой силы, техники и боеприпасов", — сказал главный дипломат Беларуси.

Напомним, 12 апреля представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что Киев не планирует выдвигать инициативу "пасхального перемирия" на фронте. По ее словам Украина "демонстрирует воинственный настрой" на продолжение боевых действий.

Кроме того 12 апреля Папа Римский призвал мировых лидеров решать разногласия умом, а не оружием. Во время еженедельной аудиенции понтифик вспомнил энциклику своего предшественника, которая была написана в разгар холодной войны. Его послание к миру, по словам Франциска, актуально и сегодня.