Киев не планирует выдвигать инициативу "пасхального перемирия" на фронте, — МИД РФ (видео)

По словам представителя ведомства Марии Захаровой, Украина "демонстрирует воинственный настрой" на продолжение боевых действий.

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Москва не получала предложений от Киева о "пасхальном" перемирии. Как сообщает Фокус со ссылкой на российские СМИ, об этом в среду, 12 апреля, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Предложений из Киева о "пасхальном перемирии" к российской стороне не поступало. Вряд ли это произойдет, особенно с учетом демонстрирования "киевским режимом" воинственного настроя на продолжение боевых действий", — сказала Захарова.

По словам представителя российского МИД, "киевскому режиму" и президенту Владимиру Зеленскому якобы чужды понятия гуманности и сострадания.

"Пасхальное перемирие" между Украиной и РФ — что об этом известно

10 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что идею о "пасхальном перемирии" никто не выдвигал. Он также добавил, что Москва ранее уже выступала с подобными инициативами, но они не были поддержаны украинской стороной.

Также 10 апреля в Воздушных силах ВС Украины рассказали, стоит ли ожидать ракетных обстрелов на Пасху. В командовании отмечают, что всегда есть признаки подготовки ВС РФ к нанесению удара.

Ранее, 7 апреля, стало известно о том, что глава Ватикана Папа Франциск предложил инициативу с объявлением двухнедельного перемирия в войне между Россией и Украиной. Понтифик отметил, что с понедельника 10 апреля начинается пасхальная неделя у католиков, после которой последует пасхальные семь дней у православных.