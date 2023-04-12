Київ не планує висувати ініціативу "великоднього перемир'я" на фронті, — МЗС РФ (відео)

За словами представниці відомства Марії Захарової, Україна "демонструє войовничий настрій" на продовження бойових дій.

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Москва не отримувала пропозицій від Києва про "великоднє" перемир'я. Як повідомляє Фокус із посиланням на російські ЗМІ, про це в середу, 12 квітня, заявила представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

"Пропозицій з Києва про "великоднє перемир'я" до російської сторони не надходило. Навряд чи це станеться, особливо з урахуванням демонстрування "київським режимом" войовничого настрою на продовження бойових дій", — сказала Захарова.

За словами представниці російського МЗС, "київському режиму" та президенту Володимиру Зеленському нібито незнайомі поняття гуманності та співчуття.

"Великоднє перемир'я" між Україною та РФ — що про це відомо

10 квітня прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що ідею про "великоднє перемир'я" ніхто не висував. Він також додав, що Москва раніше вже виступала з подібними ініціативами, але їх не підтримали українська сторона.

Також 10 квітня у Повітряних силах ЗС України розповіли, чи варто очікувати ракетного обстрілу на Великдень. У командуванні зазначають, що завжди є ознаки підготовки ЗС РФ до завдання удару.

Раніше, 7 квітня, стало відомо, що глава Ватикану Папа Франциск запропонував ініціативу з оголошенням двотижневого перемир'я у війні між Росією та Україною. Понтифік зазначив, що з понеділка 10 квітня починається великодній тиждень у католиків, після якого настане великодні сім днів у православних.