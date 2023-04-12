"Негайно": Білорусь закликала до перемир'я між Україною та РФ

Глава МЗС РБ Сергій Алейник вважає, що перемир'я має бути оголошено без права переміщення, перегрупування військ з обох боків.

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Білорусь закликала оголосити перемир'я на території України та розпочати переговори. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Білорусі Сергій Алейник під час свого візиту до Угорщини, 12 квітня.

"Позиція Мінська однозначна: треба зупинити загибель людей, негайно оголосити перемир'я та розпочинати переговори – чим раніше, тим краще", — сказав голова профільного міністерства РБ.

Алейник також озвучив умови, на яких, на його думку, має бути оголошено перемир'я між ЗСУ та ЗС РФ.

"Перемир'я має бути оголошено без права переміщення, перегрупування військ з обох сторін, а також без права перекидання зброї, живої сили, техніки та боєприпасів", — сказав головний дипломат Білорусі.

Нагадаємо, 12 квітня представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила про те, що Київ не планує висувати ініціативу "Великоднього перемир'я" на фронті. За її словами, Україна "демонструє войовничий настрій" на продовження бойових дій.

Крім того, 12 квітня Папа Римський закликав світових лідерів вирішувати розбіжності розумом, а не зброєю. Під час щотижневої аудієнції понтифік згадав енцикліку свого попередника, написану в розпал холодної війни. Його послання до світу, за словами Франциска, є актуальним і сьогодні.